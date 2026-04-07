Entrevista | Xavi López Tremoleda Director esportiu del Club Nàutic l'Escala
"La salut del mar va molt lligada a la de les persones"
"Navegar et fa ser més feliç. Navegant connectes: amb tu, amb el mar, la natura..."
Xavi López Tremoleda és, des de 2004, director esportiu del Club Nàutic l’Escala. López va fer el salt des de l’entrenament d’elit per acostar el mal a la població, una tasca que, més de vint anys després, continua impulsant a partir de diverses iniciatives.
Quina trajectòria l'ha acabat duent a ser el director tècnic del Club Nàutic l'Escala?
Soc nascut a Girona, he navegat des de petit i vinc del món de l'arquitectura. He estat vinculat amb el Club Nàutic l'Escala des dels setze anys fins ara, que en tinc cinquanta-dos. Vaig estar vuit anys com a entrenador de campanyes olímpiques, per a Sidney 2000 i Atenes 2004. Vaig aprendre i vaig viatjar moltíssim, però, al cap i a la fi, era una cosa molt selecta, perquè entrenava unes quatre persones de màxim nivell. Jo tenia ganes de transmetre els valors de la navegació a la societat en general. Vaig decidir establir-me aquí a l'Escala i desenvolupar un projecte que treballés per acostar el mar a tothom.
"Diria que navegar ens fa ser més persona; es tracta d’anteposar els valors comuns als individuals"
De passar dels millors del món, a treballar, sovint, amb gent que s'inicia en aquests esports.
Tinc el record de la pandèmia, quan els nens i nenes de les escoles venien a navegar, i veia que en fer-ho tornaven a somriure. O l'emoció de veure una persona amb discapacitat que deixa la cadira al port i agafa una barca... És molt espectacular.
Quin model de club tenen?
El Club Nàutic l'Escala inicialment era un club de socis amb propietaris d'embarcació. A partir del 2000 es va crear la figura de soci esportiu del club per a aquelles persones que no disposaven d'embarcació. És una porta d'entrada perquè facilita molt l'accés al mar. La gent pot venir directament, agafar el seu neoprè i anar-se'n a navegar. Actualment, tenim uns 650 socis, uns 150 dels quals són esportius.
Què aporta la navegació a qui la practica?
Diria que navegar ens fa ser més persona. Estem connectats amb la natura i ens centrem a gaudir. El principal és que estem fent esport. I l'esport és salut i, quan tu fas esport, generes una sèrie d'hormones que et donen satisfacció. A partir d'aquí, hi ha un sentiment de treballar en equip i, per tant, d'adaptació; per tal que una tripulació navegui cap a un lloc determinat, quatre o cinc persones han de ser capaces de posar-se d'acord. Es tracta d'anteposar els valors comuns als valors individuals. El tercer factor que per mi és clau és el de prendre consciència que estem en un àmbit natural i fràgil. Cuidar el mar és necessari per poder desenvolupar l'activitat. El mar i les persones tenen una gran vinculació: la salut del mar va molt lligada a la salut de les persones.
I més en un poble de costa.
De la mateixa manera que hem de cuidar la terra, hem de cuidar el mar. El mar és una mica el gran oblidat. I no tot el residu que hi ha al mar que és produït per la gent que practica la navegació. Nosaltres també entenem molt bé que cal cuidar el mar, perquè al final d'ell depèn la nostra passió.
"Hem de treballar per explicar que el mar també és un lloc on es poden fer coses durant l’hivern"
Quin és actualment l'estat de la badia de Roses?
Jo no soc biòleg, però diria que la salut de la costa de l'Escala és prou bona. També és veritat que és un lloc on hi ha força corrents i no hi ha rius de gran cabal que hi desemboquin. Tampoc hi ha nuclis urbans grans com Barcelona o València... i tot això es nota al mar. Hi ha impacte en la fauna i flora, en la pesca... Hi ha coses, però des del punt de vista del que jo percebo, diria que està a prop de bé.
Estan fent alguna acció al respecte.
Estem desenvolupant un projecte que es diu Surfing for Science, que és un projecte internacional de col·laboració ciutadana i científica, en el nostre cas amb la Universitat de Barcelona. És un dels objectius de l'agenda 2030, el d'establir col·laboracions entre entitats de diferents sectors. L'objectiu del projecte és recollir mostres per avaluar el nivell de microplàstics que hi ha al mar.
Es coneixen prou, els esports nàutics?
El mar és un espai natural que val la pena viure. De la mateixa manera que a muntanya es promocionen els esports de muntanya, a la costa s'han de promocionar els esports de costa, el mar i les activitats nàutiques. Compte, i no només els dies que fa sol. A la Bretanya francesa o a Anglaterra, si plou, es navega igualment. Aquí associem el mar a l'estiu i nosaltres, per exemple, no tanquem en tot l'any. Jo crec que hem de treballar per explicar que el mar també és un lloc on es poden fer coses durant l'hivern.
La majoria de modalitats que tenen les van incorporar durant aquest segle. Com van anar aquestes adhesions?
La nostra primera prioritat és fer esport federat de competició, com a club esportiu que som. Agafem la competició com una manera de fer escola per sobre del fet de guanyar o perdre. Com a club estem atents al que succeeix en el món esportiu federat i ens adaptem. Per exemple: el 2000 hi havia rumors que el rem de mar, que és una modalitat de banc mòbil que es fa molt a Banyoles, seria disciplina de demostració olímpica als Jocs Olímpics de Los Angeles. A l'Escala vam considerar que podia ser interessant i vam dir: "Per què no comencem a introduir el rem de mar i veiem cap a on evoluciona?". I la veritat és que ha tingut molt bona resposta. Les entitats internacionals de l'esport ens marquen una miqueta la línia cap a on hem d'anar els clubs esportius.
De quina altra proposta em podria parlar?
Estem desenvolupant un projecte, Salut Blava, que s'enfoca a persones amb patologies. Des del CAP de l'Escala se'ns diu que, com més gent ve a fer aquest projecte, menys receptes han de fer. Vam fer dues proves pilot amb persones amb problemes de salut mental i amb persones amb càncer. En el cas de les primeres, les vam dividir en dos grups. Un grup feia una reunió mentre passejava pel poble i un altre la feia mentre navegava pel mar. Contraposant-los, vam veure que els qui feien activitats al mar evolucionaven més satisfactòriament.
"L’emoció de veure una persona amb discapacitat que agafa una barca... és molt espectacular"
Quants usuaris tenen actualment amb aquest projecte i quin any el van crear?
L'any passat. És encara una cosa molt prematura que sorgeix d'un conveni amb la Fundació Salut Empordà.
I en el cas dels malalts de càncer?
En el procés de recuperació, el fet de remar i millorar la seva condició física els fa millorar l'estat emocional i reduir el temps de recuperació del càncer.
Passem al terreny purament esportiu. Quins equips de competició tenen?
Tenim equip de competició infantil, juvenil i sènior. L'equip infantil està format per sis regatistes que participen del circuit català i nacional. Una d'elles, la Mia Mateu, es va classificar per al campionat d'Europa el 2025. Estem parlant d'un nivell alt.
I en sèniors?
Tenim dos regatistes que són en Marc Verdaguer i en Gerard Marín, que és de Figueres. Estan navegant a classe Moth, la modalitat amb embarcació voladora més ràpida. Estan competint a escala internacional i, gràcies a això, hem aconseguit que l'Escala sigui la seu del Campionat d'Europa d'aquest any. Se celebrarà entre el 7 i el 13 de juny. Tenim regatistes inscrits de quatre continents diferents. Vindran els millors del món i comptem amb unes 80 embarcacions.
Què li diria a una persona que visqui per aquí a prop i que li piqui la curiositat l'esport nàutic?
Li diria que vingui a navegar, que serà més feliç. Navegant connectes. Amb tu, amb el mar, la natura...
