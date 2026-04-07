Futbol
La nova vida d’Andreu Fontàs al Banyoles: "Podent comptar amb ell, seria estúpid no fer-ho"
L’excentral fa, juntament amb un altre històric defensa, Albert Serra, sessions específiques adreçades als defenses juvenils i cadets del planter i als entrenadors del futbol base de l’entitat
Jordi Bofill
La idea va sorgir de la ment de Pol Tarrenchs, coordinador del Banyoles. «Un dia em va proposar la possibilitat de fer entrenaments específics i adreçats als jugadors defensius del futbol formatiu i als entrenadors de la base. Llavors, ho vaig comentar a l’Andreu, que fa temps que ha tornat a ser per aquí. Tots ho vam veure bé i ho vam posar en pràctica», assegura Albert Serra, l’excentral del Figueres, Girona, Llevant i Olot i una de les parts d’un «trio que funciona de meravella».
«Podent comptar amb Fontàs, seria estúpid no fer-ho», reconeix respecte a la trajectòria d’un futbolista que ha passat pel Barça, el Mallorca o el Celta i que, entre molts títols, va guanyar una Champions League. Tant Serra com Fontàs van sorgir de la comarca del Pla de l’Estany. «És evident que tenim un vincle emocional i ajudar sempre està bé. El Banyoles és un club humil, però també ho era el Girona, al seu moment, quan estava a Tercera. Actualment, és evident que l’estructura professional és molt més àmplia i els coneixements són de gent d’alt nivell, i això el Banyoles no ho té. Aquí, com a tants llocs, és una mica com un voluntariat».
Els dos defenses es van vestir de curt fa unes tardes al Municipal de Banyoles. «Els xavals d’avui dia són avions», confessa, entre rialles. «El futbol ha canviat una barbaritat, tot és molt físic. Però per fer aquestes sessions no cal estar en plenitud ni ho faig per sentir-me futbolista; ho faig perquè els xavals vegin com s’han de fer les coses».
La sessió va reunir una desena de jugadors juvenils i cadets, a més d’una quinzena d’entrenadors que seguien atentament l’evolució. «L’objectiu és doble. Els protagonistes són els nois, perquè són ells qui ho han d’aprendre per poder treballar-ho. Però aquesta feina no tindria profit si els seus respectius tècnics no saben com donar-li continuïtat. Ells també han de tenir clar què transmetre en cada etapa de la formació», afegeix.
Durant la masterclass es treballen aspectes com «la manera de perfilar-se, la basculació horitzontal i vertical, els rebutjos, les centrades laterals, el marcatge i com identificar una marca, etcètera». La resposta ha estat «òptima, és clar. S’han mostrat molt interessats i crec que pot tenir un benefici futur. Perquè a la majoria dels clubs el primer equip s’alimenta del seu futbol formatiu, tant pel que fa a jugadors com a entrenadors. Com més format estigui el Banyoles, millor serà».
Paraula d’un central que continua sent una garantia sobre els terrenys de joc, ara com a transmissor de coneixements. «No és fàcil quadrar les agendes de tothom, perquè tenim mil coses i el camp sempre és ple, però esperem donar-hi continuïtat. La saviesa de l’Andreu s’ha d’aprofitar i jo, si puc, també vull aportar-hi el meu granet de sorra», conclou, amb modèstia.
