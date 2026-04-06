Carlos Grijota i Sònia Bassas guanyen la Cursa Urbana de Sant Josep a Figueres
La prova, que ha comptat amb 280 inscrits, ha passat per la Rambla, la Pujada del Castell i la Torre Galatea, entre altres punts emblemàtics de Figueres, en la seva dotzena edició
La 12a Cursa Urbana de Sant Josep - 4t Memorial Albert Gurt ha reunit aquest dilluns 6 d’abril un total de 280 inscrits en una nova edició de la prova pels carrers de Figueres, consolidada ja com una de les cites esportives populars del calendari local. La jornada ha coronat com a guanyadors de la cursa llarga, de 10 quilòmetres, Carlos Grijota, corredor de Salamanca establert a Portbou, i Sònia Bassas, corredora de Tortellà .
En la prova dels 10 quilòmetres, el podi masculí l'han completat Jose Luis Cruz, en segona posició, i Miquel Cruz, en tercera. En categoria femenina, darrere de Bassas han acabat Carmen Rodríguez, segona, i Laia Boira, tercera. Pel que fa a la cursa de 5 quilòmetres, els vencedors han estat Pau Rojas i Núria Arenas, mentre que Briç Jou i Blanca Massot han estat segons, i Llorenç Vila i Ona Fondecaba han completat els respectius podis en tercera posició.
El recorregut de la cursa urbana han passat per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com la Rambla, la Pujada del Castell -estrenada com un gran passeig-, la Torre Galatea, l’avinguda Perpinyà, el carrer Nou, el carrer Sant Pau i la plaça Triangular. La prova ha estat organitzada pels Amics de Sant Josep i l’Ajuntament de Figueres.
