El MIC no té sostre i es continua superant any rere any
El Barça remunta a la Roma i és el campió U16 (1-2).
L’Atlètic U14 guanya per la mínima a LA Galaxy (0-1) i l’U18 s’imposa al Betis amb el mateix resultat.
Jaume Massana
Es tanca aquesta 24a edició del MICFootball amb uns números d’autèntic vertigen i amb tots els objectius assolits per part de l’organització del torneig. La seva directora, Maite Colomer, valorava molt positivament com ha anat aquesta última setmana: “Estem super contents perquè la realitat és que ha han vingut molts equips d'arreu del món, han vingut equips de la Índia que inclús s’han plantat a quarts de final donant la campanada i hem tingut molt nivell futbolístic. O sigui que realment molt contents i objectius aconseguits”.
En el dia més esperat de la competició s’han disputat tres finals al Nou Palamós-Costa Brava, el FC Barcelona és el vencedor de l’U16 després de remuntar a la Roma i guanyar per 2-1. L’Atlètic ha guanyat en dues categories, ha patit però s’ha erigit com a campió de l’U14 superant a LA Galaxy per un gol a zero i amb el mateix marcador l’U18 ha tombat al Betis.
Objectius marcats
Si participes al MIC, l’objectiu principal no és venir a passar l’estona, aquí es ve a créixer com a futbolista i a gaudir d’un alt nivell futbolístic: “La veritat és que l'objectiu del Mic en si és realment que sigui la primera experiència professional per tots els participants que vénen, que realment disfrutin del torneig i que es vegi un bon nivell de futbol. No estem encarats a un torneig que sigui ludicofestiu, sinó que realment estem encarats a un torneig que sigui competitiu amb equips de les primeres lligues mundials i amb equips que vénen de tot el món realment per competir” assegurava Colomer. Cada edició del MIC busca ser millor que l’anterior i realment els números d’aquesta són impressionants “aquest any hem augmentat el número d'equips fins a 482, més que l'any passat. També hem augmentat dues seus, que han estat Arbúcies i Flaçà. 1.200 partits, que també en 5 dies o 4 dies i mig que realment són, no hi havíem arribat mai. I les 30.000 pensions completes i 8.000 trasllats amb autobús. Els números són realment grans, són importants” s’enorgullia la directora del MIC.
Les finals
El FC Barcelona ha aconseguit el triomf tot i començar perdent contra la Roma. El Barça sortia despistat i en un còrner al primer minut un cop de cap de Jacopo Vasta avançava als italians. Els culers s’han anat posant a to i Hugo Garcés ha firmat l’empat al 10. A la represa li donaven la volta al marcador en una gran jugada col·lectiva que acabava definint Artem Rybak. Tot i poder ampliar l’avantatge en repetides ocasions, els blaugranes van guanyar per 1-2.
L’Atlètic de Madrid ha estat protagonista aquest matí a Palamós. Amb un 0-1 final, els madrilenys s’han endut el trofeu cap a casa en l’U18 contra el Betis. Els sevillans s’han quedat amb un home menys abans del descans per doble groga a Manuel Garrido. A falta de deu pel final els blanc-i-vermells han trencat el mur andalús amb una diana de Gonzalo Benito.
L’U14 també s’ha proclamat campió guanyant per la mínima a LA Galaxy amb un 0-1. El gol del conjunt matalasser ha caigut al 17 de partit després que Marco Ivackovic superés el porter i definís a plaer. El matx va arribar a les mans al darrer minut i els dos equips van acabar amb un home menys.
Visió a la 25a edició
Les idees per continuar amb aquest creixement exponencial no s’aturen tot i que fa poques hores que la 24a convocatòria ha arribat a la seva fi. Colomer assegura que estan fent pluja d’idees, però encara no estan definides “estem fent que cadascú aporti el nostre granet de sorra amb propostes de cara a l'any que ve, però segur que alguna cosa inventarem. No se el què, perquè hi ha moltes idees sobre la taula i s'ha de mirar a veure quines fem, quines no fem i cap on apretem amb aquesta sorpresa. Però de ben segur que a la 25a edició alguna cosa inventarem”. Exacte, 25a edició, un dígit que fa molta il”lusió d’assolir “la veritat és que nosaltres estem superil·lusionats en fer aquest 25 aniversari. Si no fos per la pandèmia, aquest ja seria el 26, però els dos anys de pandèmia ens van estroncar” es lamentava Maite Colomer, però afegia “hem tornat encara amb més forces, amb més energia i la 25a la veritat és que ens fa una il·lusió bàrbara de poder-la complir, poder-la celebrar, no només nosaltres, sinó amb tots els equips que han confiat durant aquests 25 anys amb nosaltres”. També ha aprofitat per agraïr la ajuda que es rep des de l’ombra: ”Els equips, les seus, les institucions, patrocinadors, amb tot l'equip de treball i amb els voluntaris també, que si no fos per ells, els 450 que tenim, això seria inviable de poder-ho fer”.
Subscriu-te per seguir llegint
