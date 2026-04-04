Futbol base
"La Masia" de l'Índia al·lucina amb el nivell de la base del Figueres al MIC
El cadet Preferent S15 del club blanc-i-blau ha estat una de les grans sorpreses de la 24a edició del MIC després de classificar-se a les semifinals de la categoria U15 amb una victòria contra el Minerva Academy
Tatiana Pérez
El MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) és sinònim d’il·lusió, motivació, diversió, superació i noves experiències contra rivals inimaginables. En aquesta 24a edició del prestigiós torneig de futbol base, que finalitza demà amb les finals a Figueres i Palamós, el cadet Preferent S15 del Figueres ha viscut el seu somni particular després d’eliminar pel matí el Minerva Academy indi a Castelló d’Empúries (1-2). L’equip dirigit per Sergi Barco ha sigut una de les grans sorpreses d’aquesta Setmana Santa i per la tarda es va enfrontar al Rayo Vallecano a la Jonquera (0-5), on no va poder aconseguir una nova victòria per classificar-se a la final que tindrà lloc a l’estadi de Vilatenim i així intentar deixar el trofeu a casa. Els grans protagonistes de la darrera jornada són el conjunt de Vallecas i l'Atlètic, que es va imposar al Vila-real (3-0) en l’altra semifinal.
"El que em fa estar més content és l’equip. Tenen esperit, lluiten, defensen i ataquen tots junts. Al final, demostren tots els automatismes i el treball que portem fent durant tota la temporada. Farà cosa de dos mesos que ho estem fent molt bé a la lliga, encadenant bons partits i bones victòries amb regularitat, i ara hem estat capaços de transportar-ho al MIC", explicava Barco. El conjunt blanc-i-blau ocupa el setè lloc a la classificació amb 41 punts, després de sumar tres victòries consecutives a les quals ha pogut donar continuïtat aquests dies amb els triomfs contra el Minerva Academy, la Reial Societat (0-1), el Base Roses (4-1), el Bcn Sports Academy (3-0), el Sant Celoni (0-2) i l’EA Talent ID nord-americà (4-0) fins que va perdre davant el Rayo. "Els nanos tenen molta il·lusió. El MIC és una gran experiència per ells, ja que poden conviure moltes hores junts i s’enfronten contra equips de molts països, coneixen moltes cultures. Estem molt contents. Arribem a les semifinals amb equips del nivell de l’Atlètic, Rayo i Vila-real, òbviament és inesperat perquè no deixem de ser el Figueres. Tot i així, per mi no és una sorpresa el nivell que estan demostrant els nanos. Els veig entrenar cada dia i són nanos molt bons i amb potencial. Estan demostrant que poden aguantar aquest nivell d’exigència que té el MIC i que poden competir contra qualsevol", valorava el tècnic.
Al vestuari figuerenc, han anat tots a una. Jeroni Sánchez, autor del doblet contra l’equip de l’Índia, va assegurar que "estem eufòrics, amb moltes emocions. Ho donarem tot contra el Rayo, a guanyar" -malgrat que no va poder ser-. "Som més equip encara, aquests dies ens hem unit com si fóssim germans. Tenim molta motivació. És cert que tenim moltes baixes perquè hem patit algunes lesions, però tots formem part de l’equip i els que estem disponibles ho donarem tot. Hem arribat a les semifinals i volem ser també a la final", afegia el jugador de la Unió. Les ganes no van faltar.
"La Masia" de l'Índia
Fins que va topar amb el Figueres als quarts de final, el Minerva Academy es creia invencible havent-se imposat al Boca OC nord-americà (4-1), el Kaptiva Sports Academy (0-3), el Santa Ana (1-0), el Braves Ahuntsic canadenc (3-0) i el Liverpool (0-6). Tal com va comentar la directora i cofundadora Henna Bajaj, el club indi té molta experiència en tornejos internacionals: "L’any passat vam participar a la Helsinki Cup, la Gothia Cup (Göteborg), la Dana Cup (Hjørring, Dinamarca) i la Norway Cup (Oslo) en un tour que vam fer per Europa i vam ser campions en un total de tres tornejos". En aquest sentit, va destacar que "el MIC és un gran torneig. El nivell dels partits és el més alt que hem vist mai i, fins i tot, els equips que no són de renom són top. Hem de lluitar a cada encontre i això fa que els nostres nois estiguin motivats i animats per fer-ho millor".
El Minerva es va fundar l’any 2015 a Mohali, a l’estat del Panjab de l’Índia, com "un club local" i, de mica en mica, va anar "creixent i participant en tornejos cada cop més importants". Fa set temporades, la Henna i el seu marit, Ranjit Bajaj, fundador i entrenador de l’equip U15, van iniciar un projecte inspirat en la Masia del Barça amb la creació d’una acadèmia de futbolistes "amb l’objectiu que l’any 2034 aquests nois classifiquin l’Índia per a la Copa del Món". "Viuen concentrats en una residència gairebé tota la setmana i fan vida junts. Estudien, entrenen... Ens ocupem del seu desenvolupament com a jugadors i els portem a tornejos internacionals per exposar-los i que tothom pugui veure el gran nivell que tenen", apuntava.
A més a més, Bajaj va treure pit dels més de 333 mil seguidors que té el Minerva Academy a Instagram i va insistir que "els nois tenen el suport de casa nostra. Fem les retransmissions en directe i contra el Liverpool, per exemple, vam tenir més de 2 milions de visualitzacions. A l’Índia som 1.470 milions d’habitants, tenim tota la nació al darrere perquè puguin ser campions".
