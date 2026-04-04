L'aigua, l'element que marcarà la vuitena Fox Trail de Sant Llorenç de la Muga

La cursa tindrà dos recorreguts de 8 i 15 quilòmetres i permetrà "veure punts de la muntanya que mai s'han vist amb aigua", explica l'organitzador Martí Lagresa

La sortida de la cursa en una edició anterior. / Fox Trail

Roger Illa

Sant Llorenç de la Muga

La Fox Trail de Sant Llorenç de la Muga ultima la preparació per a una nova edició, la vuitena, que se celebrarà el pròxim diumenge 12 d'abril. La prova conservarà les seves dues distàncies habituals: d'una banda, hi haurà el recorregut curt, de 8 quilòmetres, pensat tant per a caminadors com per a corredors que busquin una proposta més assequible; de l'altra, la prova llarga tornarà a oferir 15 quilòmetres, amb més desnivell i un terreny més tècnic.

Serà una Fox Trail particular. Els episodis de pluges d'aquest hivern han omplert d'aigua els corriols i això permetrà viure la muntanya des d'una òptica diferent de la dels últims anys. De fet, aquesta situació ha dut a modificar el primer tram d'un dels recorreguts, ja que aquest passava per una solana del pantà de Boadella que ara està plena d'aigua. "Crec que venint d'on venim és una molt bona notícia", defensa Martí Lagresa, fundador i organitzador de la Fox Trail.

Un salt en l'edició de 2025 de la Fox Trail. / Lucía Luque

Lagresa explica que segurament aquests episodis de pluges, sumats a una darrera setmana de forta tramuntana, no estan ajudant a l'hora d'impulsar les inscripcions com altres anys. De moment no preveu arribar al topall de sis-cents inscrits assolit el 2025, però explica que la voluntat de l'equip organitzador és la mateixa: "És un dia que vivim de manera especial i pel qual tenim moltes ganes, i tant si tenim sis-cents participants com si en tenim cinc els nostres ànims de mantenir la qualitat de la cursa són els mateixos".

A més, lluny de considerar-ho un inconvenient, destaca que la Fox Trail d'enguany serà especial per als que s'hi sumin: "Hi ha molts punts de la muntanya que mai s'han vist amb aigua i aquest any n'estan plens. Torrents, rierols..." La Fox Trail permetrà descobrir la Vall de la Muga fins i tot als qui ja creuen conèixer-la.

Notícies relacionades i més

Dos corredors d'una edició anterior. / Fox Trail

Com en la setena edició, la Fox mantindrà la col·laboració amb la Fundació Pioneers of our Time, vinculada a la cura de la Vall de la Muga. Aquesta sinergia pretendrà reduir l’impacte ambiental de l’esdeveniment. Part de la recaptació de la cursa anirà destinada a la fundació i donarà suport als diversos projectes de regeneració de la Vall de la Muga dels quals es fa càrrec.

