Futbol
El Camp Nou consagra Alexia com una llegenda
"Si em diuen el 2012 que tot això passaria, no m’ho hauria imaginat mai", va afirmar la capitana després de 500 partits amb el Barça
Laia Bonals
Referent. Líder. Capitana. Emblema. Descriure Alexia Putellas i el que significa per al futbol és impossible amb una sola paraula. La Reina és un cúmul de vivències, rècords i imatges, d’aquelles nits de somni com la que es va viure dijous al Camp Nou, en què va fer 500 partits amb el club de la seva vida. La capitana blaugrana va celebrar amb una golejada èpica al Reial Madrid (6-0) el pas a les semifinals de la Champions i va rebre un homenatge a l’altura de la seva llegenda per celebrar la fita de convertir-se en la segona futbolista amb més partits amb la samarreta blaugrana. "Barça significa moltes coses per a mi: per qui ho faig tot, per qui em neguitejo, m’intoxico. Disfruto, però vaig al límit i em perdo moltes coses, però no ho entenc de cap altra manera", va explicar Alexia.
"Si em diuen el 2012 que tot això passaria, no m’ho hauria imaginat mai", va confessar Alexia emocionada després del partit. "Soc en una mena de bombolla, vivint un dia realment especial. Tot ha sortit rodó. Hem rendit a un gran nivell, tant individualment com col·lectivament. Crec que l’afició ha disfrutat moltíssim, a més amb rècord d’assistència. Som a semifinals i només em puc sentir molt orgullosa i agraïda d’haver pogut viure un dia com aquest", va explicar la capitana després del seu homenatge. Va volar enlaire, mantejada per les seves companyes. Totes i cadascuna d’elles es va enfundar una samarreta amb el nom de la seva capitana i el 500 com a dorsal.
L’estadi va esperar per veure-ho. Una vegada la col·legiada va assenyalar el final, no es va moure ningú de la cadira. "He intentat mantenir-me concentrada perquè al final és la nostra feina. Després, quan ha arribat el canvi, he apagat el xip de competició i he pogut veure què passava. Continuo en una bombolla i necessitaré unes hores més per assimilar tot el que ha passat, però soc molt feliç, també perquè tothom és feliç, i això és com una felicitat doble. No crec que sigui només el primer gol o els 500 partits, és molt més, és tota la grada plena, els nens, les nenes... Fa més de 20 anys jo era allà asseguda i qui sap si d’aquí a 20 algun nen o nena que era avui aquí és qui fa els 500 partits. Crec que aquest cercle és superbonic i ho disfruto moltíssim", va explicar Alexia.
Festa amb rècord
Abans que es comencessin a omplir les grades del Camp Nou, la festa ja havia començat. Els voltants de l’estadi eren plens de culers amb les seves samarretes i els noms de les futbolistes a l’esquena. No es va voler perdre ningú el partit, ni tan sols Hansi Flick, que va ocupar un lloc privilegiat a la llotja després de Joan Laporta, president electe de l’entitat.
"¿Florentino on és?", també va cantar la grada després d’abaixar les cartolines que van formar el mural amb el lema que està consagrant l’equip de Pere Romeu aquesta temporada. "El nostre camí", al costat de l’escut, va donar la benvinguda a les jugadores, que van golejar el Madrid en una grada amb 60.067 espectadors, la màxima assistència des que el Camp Nou va tornar a obrir les portes. A semifinals espera el Bayern. L’altra plaça a la final d’Oslo se la jugaran l’Arsenal, actual campió, i l’Olympique de Lió.
