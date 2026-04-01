World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Guillermo Peinado, escalador madrileny: "Competir a casa sempre és un orgull"
Especialista en el mur de bloc, enguany competirà en aquesta disciplina a la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Héctor González
Guillermo Peinado (Madrid, 2005) és un dels noms joves més sòlids de l’escalada espanyola. La seva progressió ha estat molt ràpida. El 2022 va guanyar la Copa d’Espanya de Bloc i el Campionat d’Espanya de Dificultat, i el 2023 va revalidar aquest títol nacional mentre començava a destacar fora d’Espanya, amb diversos podis juvenils i un or en dificultat a la Youth Cup d’Imst. Aquell mateix any va aconseguir, a més, la seva primera gran victòria absoluta a la Copa d’Europa de dificultat de Bolonya/Casalecchio di Reno —les fonts utilitzen ambdós noms per a la mateixa prova— i va tancar el circuit com a campió de la general.
El 2024 va confirmar el salt definitiu: va guanyar la Copa d’Europa d’Augsburg, va ser campió juvenil europeu de dificultat a Troyes, es va penjar el bronze absolut en dificultat a l’Europeu de Villars, va ser campió d’Espanya de bloc i va signar un notable 8è lloc a la Copa del Món de Chamonix. Ja el 2025 va continuar competint en Copes del Món i al Mundial, i a més va traslladar aquesta evolució a la roca amb el seu primer 9a i un 8C de bloc, senyals d’una trajectòria cada vegada més completa.
Aquest any participarà en la World Climbing Series Comunitat de Madrid, que se celebrarà del 28 al 31 de maig a Alcobendas, i que en aquesta edició inclou per primera vegada les disciplines de velocitat i bloc. Ho farà juntament amb altres 300 atletes de les categories absoluta masculina i femenina que es donaran cita en aquesta gran trobada d’escalada que reunirà alguns dels millors escaladors del panorama internacional, en una segona edició que arriba amb força després de l’èxit de la IFSC Climbing World Cup Comunitat de Madrid que va acollir el municipi madrileny el 2025.
Pregunta. Vas començar en l’escalada als 11 anys a Alcobendas. Què significa per a tu tornar a competir aquí?
Resposta. Competir a casa sempre és un orgull. M’agrada molt competir a les Copes del Món, l’any passat va ser increïble, i tornar-ho a fer a casa, amb tota la gent que m’estima, amb tota la gent amb qui entreno, que m’entrena i amb tota la meva família, és sempre un plaer.
P. La teva disciplina és el bloc. Quines diferències té respecte al mur de dificultat? Què exigeix a nivell físic i mental?
R. La principal diferència és que el bloc és escalada amb matalassos, són menys moviments que en l’escalada de via. En dificultat necessites un component de resistència a l’avantbraç, ser capaç de pujar tan amunt com sigui possible, tenint en compte que l’avantbraç es cansa i et vas fatigant; mentre que en el bloc els moviments són més durs, sol ser més físic. També hi ha el component de la tècnica, la coordinació per intentar resoldre el bloc amb el menor nombre d’intents possible.
P. Aquest any s’inclou per primera vegada a la Copa del Món de Madrid. Com afrontes el repte?
R. Vinc d’afrontar la pretemporada més llarga del que portem de la meva carrera, així que estic molt content. Just acabo d’acabar els estudis i estic centrat al 100% en els entrenaments i competicions, i tinc moltes ganes de competir una altra vegada aquí a casa.
P. Més enllà d’aquesta competició, quins són els teus objectius per a aquest 2026?
R. Tot el circuit de Copa del Món, competir al màxim nivell, veure com van anant les competicions, i després també hi ha la prova del Campionat d’Europa Absolut, que és a Barcelona.
P. Com veus les possibilitats de ser un dels escollits per a Los Angeles 2028?
R. És ambiciós, és molt ambiciós i seria tot un somni. Òbviament les possibilitats hi són, intentaré fer-ho el millor possible i veurem què passa.
P. Ets referent de molts nens i nenes que, com tu amb 11 anys, entrenen als rocòdroms i somien poder competir amb els millors. Quin consell donaries als nens i nenes que volen convertir-se en atletes professionals?
R. Que gaudeixin molt, que escalin molt, que mai deixin de fer el que els agrada. Que entrenin molt i que també s’envoltin de gent que els impulsi a millorar i a ser millor escalador i persona.
