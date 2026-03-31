Necrològica
Mor a 84 anys Ferran Martorell, expresident de l'Espanyol
Raúl Paniagua
L’Espanyol està de dol per la mort de Ferran Martorell Oliveras de la Riva, el 22è president de la història del club. Mort aquest dilluns als 84 anys, en va ser màxim mandatari entre juliol i desembre de 1989 i es va mantenir com a directiu 17 anys.
Martorell va arribar a la presidència després de la dimissió d’Antoni Baró. L’Espanyol era a Segona i el vicepresident primer va assumir el comandament durant uns mesos abans de convocar les primeres eleccions democràtiques, a les quals va decidir no presentar-se i que va guanyar Juli Pardo.
La primera experiència en la directiva blanc-i-blava de Martorell va arribar amb Manuel Meler, el juliol del 1975, i va estar set anys exercint diversos càrrecs. Anys després, repetiria amb Baró. En l’etapa a l’àrea esportiva va ser un dels responsables de fitxatges decisius com Nkono o Lauridsen.
Passió pel planter
Pertanyent a una família de clar arrelament blanc-i-blau, sentia passió pel planter i va crear el 1990 la Fundació Ferran Martorell, un projecte al qual es va vincular fins al 2008 i que va facilitar la formació de joves en el futbol base.
A més de la seva tasca com a dirigent, que va quedar ratificada anys després amb la seva inclusió a la galeria de presidents del RCDE Stadium, va fundar el 1968 l’exitosa agència publicitària Slogan i va ser degà del Col·legi Professional de la Publicitat.
Subscriu-te per seguir llegint
