Patinatge artístic

El Xou Petit del Patinatge Artístic Figueres es torna a classificar per al Mundial gràcies al bronze estatal

La coreografia "X Tu" suma 34,51 punts que donen el tercer lloc i el bitllet per al Campionat del Món de l'octubre al Paraguai

El PA Figueres celebra la medalla de bronze. / PA Figueres

Roger Illa

Guadalajara

La fórmula d’èxit del Patinatge Artístic Figueres continua donant fruits i el grup de xou petit ja té al sac el gran objectiu de la temporada: la classificació per al pròxim Campionat del Món. La va obtenir gràcies a la medalla de bronze en el Campionat d’Espanya disputat el cap de setmana passat al Pavelló Multiús de Guadalajara.

La coreografia "X Tu" va valdre per a sumar un total de 34,51 punts, una xifra que supera els 33,95 del Club Patí l’Aldea -màxim rival pel bronze- o, ja més per sota, els 29’51 del Condado Penélope gallec o els 29,44 del CPA Ripollet. La tercera plaça era l'última que atorgava l'accés al Mundial.

El grup petit repeteix d’aquesta manera el resultat de 2025; llavors, també va ocupar el tercer lloc i va classificar-se per primer cop per al Campionat del Món de la Xina. Enguany, el tercer lloc servirà per tenir bitllet per al Paraguai, el país que serà la seu del Mundial el mes d’octubre, i repetir com a club mundialista.

Total domini català

El panorama estatal en el patinatge artístic de grups de xou està completament dominat per clubs catalans. Cinc dels sis primers equips en la classificació de grups petits són de Catalunya. Per sobre el Figueres van quedar els dos referents mundials de la disciplina: el Cunit (45,59) i el Tona (42,40). En xou gran, va tornar a vèncer l’Olot amb enorme solvència, superant els mateixos Tona i Cunit.

El mèrit del PA Figueres en les darreres temporades rau en ocupar l'esglaó immediatament posterior als tres clubs més potents de la zona. El xou petit està ben consolidat just per sota els dos millors equips del món, mentre que en xou gran, tot i no competir encara pels grans trofeus, hi ha molta joventut i un gran marge de millora.

