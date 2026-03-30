Tercera RFEF
El Peralada perd de vista el play-off després de caure contra l'Europa B
El figuerenc Khalid Noureddine fa el gol de l'ex i evita que els xampanyers marxin amb algun premi del Nou Sardenya
La promoció s'allunya ja fins als sis punts
Ja endinsats de ple en l'últim tram de competició a Tercera, els números per acabar en el play-off comencen a fallar pel Peralada. L'equip xampanyer, que ha passat bona part de la temporada vorejant les places de promoció, s'allunya ara de l'objectiu després de patir una derrota força inesperada. L'Europa B va guanyar els altempordanesos en el Nou Sardenya (2-1) i deixa el Peralada a sis punts del cinquè lloc, quan ja només queden sis jornades per jugar-se.
Els d'Àlex Marsal visitaven el camp d'un dels conjunts que lluita per la permanència. El duel va començar anivellat, amb opcions a les dues porteries. Però va ser el filial gracienc l'equip que va trencar el 0 a 0 amb un gol de Marc Fuster en el minut 14. La diana va apaivagar l'empenta inicial dels xampanyers. L'equip visitant, a més, va patir un nou contratemps a la línia defensiva amb la lesió de Josep Roma en el minut 30.
La segona part tampoc va començar tal com hauria desitjat el Peralada. Passats poc més de cinc minuts de la represa, el figuerenc Khalid Noureddine va fer el segon dels escapulats. El davanter es troba en dinàmica del primer equip i suma força minuts a Primera Federació. Quan juga amb el filial a Tercera sol destacar: suma set gols en només sis partits jugats.
Deu minuts després, en el 62', Genís Pinart va tornar a aportar xifres com a revulsiu i va aprofitar un mal refús del porter per retallar distàncies en el marcador. Amb el 2 a 1 quedava mitja hora per intentar evitar la derrota, però el Peralada no va trobar el gol i, després de l'expulsió de Caixàs en el 83', va resignar-se a perdre el segon partit consecutiu.
Aquest cop, els equips que marquen la promoció, l'Hospitalet i el Vilanova, no van fallar i van sumar tres punts. D'aquesta manera, la diferència amb el play-off augmenta fins als sis punts i es complica encara més per la suma d'altres equips, com la Montanyesa, el Tona i la Grama, que han crescut en les últimes setmanes i que ja han avançat el Peralada a la taula. Queden sis partits per expirar les opcions d'acabar en el top-5 i les dues pròximes jornades seran del tot decisives: primer, el Peralada rebrà el Manresa (dijous a les 20h), i després visitarà l'Hospitalet.
