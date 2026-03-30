Primera Catalana
El Figueres, en perill real de baixar per segon any consecutiu
Perd a casa contra l'Argentona (1-3) i trepitja de ple la zona de descens amb només sis partits per jugar-se
Fa mesos que la situació del Figueres és alarmant. L'equip unionista no encadena dues victòries des de la segona setmana de lliga i ja va pel tercer entrenador de la temporada. El club busca una reacció des que va iniciar-se la campanya, però ningú, tampoc Toni Sánchez, està sent capaç de ser el revulsiu per escapar d'una zona de descens que cada cop fa més por. Amb només sis partits per jugar-se, la Unió és antepenúltima i la permanència es complica.
Les coses no estan sortint-li ni a casa ni a fora a un Figueres que enllaça quatre partits sense guanyar. Alguns rivals de sota, com el Premià o el Banyoles, estan sumant més que abans, i això encareix encara més la salvació. L'última derrota de la Unió va ser dissabte a casa contra l'actual líder, l'Argentona (3-1). L'equip maresmenc va fer gala d'una enorme efectivitat. Sense la necessitat de brillar, l'Argentona va demostrar que és el domini de les àrees el que determina que un equip sigui a dalt o a baix.
Els visitants van marcar el primer en el 35', després d'haver avisat més d'un cop. També ho havia fet la Unió, però la falta de punteria va ser decisiva de nou. Tot i que ho van seguir intentant els figuerencs, també amb el vent a favor a la segona meitat, ni la tramuntana va fer-los un cop de mà. L'Argentona va rematar amb dos gols en el 78' i el 87'. Només Ito, en un córner en el descompte, va maquillar la golejada amb l'1 a 3 final.
Amb 27 punts, el Figueres podria afrontar el pròxim partit com a penúltim classificat si el Sant Jaume guanya el partit ajornat del cap de setmana passat. És justament l'equip garrotxí, filial de l'Olot, el rival que haurà de visitar la Unió en la tornada de Setmana Santa. Serà un xoc dramàtic entre dos conjunts en descens. Després quedaran cinc partits més i una missió, la de sortir de la zona de descens i fugir també dels possibles descensos compensats, que cada setmana suma un o dos punts de dificultat.
