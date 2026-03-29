Càceres, preparada per vibrar amb la Copa d’Espanya d’Escalada
La Copa d’Espanya d’Escalada reunirà aquest cap de setmana més de 300 esportistes al rocòdrom ‘Alberto Ginés’ en una doble competició de bloc i velocitat. Aquest esdeveniment reforça Càceres com un dels epicentres esportius d’Espanya en aquesta disciplina.
Càceres acull aquest cap de setmana —28 i 29 de març— la Copa d’Espanya d’Escalada, una doble cita nacional de bloc i velocitat que situa la ciutat al centre del calendari nacional. Més de 300 esportistes competiran al rocòdrom d’alt rendiment ‘Alberto Ginés’, en categories Sub-15, Sub-17, Sub-19 i absoluta.
L’esdeveniment es desenvoluparà durant tot el cap de setmana amb classificatòries des del matí de dissabte i finals a la tarda. Diumenge serà el torn de la categoria absoluta i de les finals de velocitat, en una jornada centrada en els moments més emocionants de la competició.
Un format que apropa l’escalada al públic
El bloc i la velocitat ofereixen un format directe i fàcil de seguir. Cada intent és determinant i cada segon compta, fet que converteix la competició en una experiència intensa també per a l’espectador. I aprofundint una mica més, l’escalada en bloc destaca per la seva intensitat i component tècnic en recorreguts curts on cada moviment és decisiu. Sense corda i a baixa altura, els escaladors han de resoldre problemes complexos en pocs intents, combinant força, equilibri i estratègia. És una modalitat molt visual i dinàmica, en què el públic pot seguir fàcilment cada intent i entendre quan s’assoleix o no l’objectiu.
L’escalada de velocitat, en canvi, és pura explosivitat. Dos escaladors competeixen en paral·lel en una paret idèntica, buscant completar el recorregut en el menor temps possible. Cada sortida és un cara a cara directe on els errors es paguen a l’instant i les diferències es mesuren en centèsimes. El seu format ràpid i competitiu la converteix en una de les modalitats més espectaculars.
La llista de participants combina talent nacional i presència extremenya, amb noms com Paula Traverso, María Paredes, Lucas Pérez o Yago Real, juntament amb escaladors com Hugo Martín, Julia Benach o Aida Torres.
El rocòdrom ‘Alberto Ginés’, eix de l’esdeveniment
La competició se celebrarà al rocòdrom d’alt rendiment ‘Alberto Ginés’, inaugurat el 2025 i preparat per acollir proves de màxim nivell com aquesta. La instal·lació permet el desenvolupament de les tres disciplines olímpiques dins de l’escalada i s’ha consolidat com un espai clau dins del panorama nacional. A més, el recinte s’integra dins de la Ciutat Esportiva de Càceres, que comptarà amb serveis per al públic i espais habilitats per seguir la competició amb comoditat, a més d’altres activacions de patrocinadors que oferiran més entreteniment als aficionats.
També es podrà veure per televisió
La celebració d’aquesta Copa d’Espanya s’emmarca en el reconeixement de Càceres com a ‘Ciutat Europea de l’Esport 2026’, reforçant la seva aposta per l’organització d’esdeveniments del més alt nivell i el desenvolupament d’infraestructures esportives d’elit. I si algú no pot gaudir sobre el terreny tant de la ciutat de Càceres com de la pròpia competició, la Copa d’Espanya d’Escalada es podrà seguir en directe a través de RTVE Play en les seves principals finals, amb emissió en diferit a Teledeporte.
Càceres afronta un cap de setmana en què l’escalada deixarà de ser un esport de nínxol per convertir-se, durant dos dies, en un espectacle obert al públic. Un escenari en què cada intent compta i on el mur serà només el punt de partida.
