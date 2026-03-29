Futbol base
L'Alt Empordà, epicentre del futbol base amb 274 partits del MICFootball 2026: tot el que et cal saber
El torneig se celebra entre l'1 i el 5 d'abril, amb les categories U13 i U15 jugades íntegrament a la comarca
L'Estadi de Vilatenim de Figueres serà la seu de la inauguració i de diverses finals, entre les quals la d'edat U19
La comarca de l'Alt Empordà continuarà tenint un pes important en la nova edició del MICFootball. 274 partits del torneig de futbol base es jugaran repartits entre catorze camps de la comarca. Les categories d'edat U13 i U15 tornaran a jugar-se íntegrament a l'Alt Empordà.
L'Estadi de Vilatenim de Figueres serà la seu de la inauguració del torneig, el primer partit amistós de la competició i la final d'edat U19. El tret de sortida del MIC es farà el pròxim dimecres 1 d'abril a partir de les deu del matí. L'acte omplirà el camp figuerenc amb representants dels 482 equips de 42 països diferents que jugaran el torneig. A més, a partir de les onze es jugarà un partit d'exhibició entre els equips U16 del Barça i la Roma.
El gruix de l'acció a l'Alt Empordà començarà el mateix dimecres 1 d'abril a la tarda, amb les categories U13 i U15. L'U13 tindrà partits a Llançà, Sant Pere Pescador, Empuriabrava, Vilamalla, Figueres (Estadi Albert Gurt), Palau-saverdera i Roses (Mas Oliva i la Vinyassa). La categoria U15 es disputarà a cavall entre Figueres (Marca de l'Ham), Castelló d'Empúries, la Jonquera i Bàscara. Totes dues competicions tindran la final regular a l'Estadi de Vilatenim de Figueres, durant el matí del diumenge 5 d'abril, i la final de la fase de consolació a la Vinyassa de Roses, la tarda del dissabte 4 d'abril.
L'Ajax, l'Olympique de Marsella, l'Espanyol, el València o el Newcastle parteixen com els equips de més renom que pugnaran per endur-se el títol U13. S'hi trobaran fins a 8 clubs de l'Alt Empordà: el Figueres, la Jonquera, la Marca de l'Ham, el Peralada, l'Empuriabrava-Castelló, el Vilamalla, el Llançà i l'Escala. A l'U15 destaquen l'Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad i el Liverpool entre els planters professionals que trepitjaran la comarca. Peralada, Figueres, Esplais, Bàscara, Base Roses i Juncària formaran la representació altempordanesa a la categoria.
Catorze clubs de l'Alt Empordà tindran almenys un dels seus equips de futbol base participant en el MICFootball 2026.
L'Escala acollirà 16 partits d'U12 A, sent així l'única seu comarcal en la categoria d'edat més baixa -que també es jugarà a Torroella de Montgrí, l'Estartit, Jafre, Celrà i Palamós. El Barça, el Reial Madrid i el Manchester United són tres dels planters més destacats que jugaran aquesta competició de la qual també prendrà part un equip aleví de l'Escala.
Figueres repeteix protagonisme en U19
La Unió Esportiva Figueres tornarà a ser entre els aspirants al trofeu U19. El club unionista va aconseguir, el 2025, una inesperada i èpica victòria després de batre l'Alavés a la final. El conjunt va estar format per un combinat de jugadors dels diferents juvenils figuerencs i el partit decisiu, disputat davant un Estadi de Vilatenim ple d'espectadors, va decidir-se per un gol des del mig del camp a les acaballes. Així doncs, hi ha motius per a somiar a repetir la gesta. El Borrassà serà l'altre altempordanès en la categoria de més edat del MICFootball, que tindrà el Villarreal i l'Alavés entre els candidats de més renom.
El club figuerenc també participarà en la categoria U16, juntament amb el Peralada, i en l'U14, també amb el Peralada i amb l'Escala. Aquestes dues fases són, segurament, les més potents pel que fa als planters internacionals que hi assistiran, entre els quals figuren el Barça, el Chelsea, el Liverpool, l'Arsenal, el Girona, l'Atlético de Madrid, el Porto i la Juventus, entre d'altres.
Finalment, els més petits del Base Roses i el Sant Pere Pescador disputaran una U12B que es jugarà a cavall entre Palamós i Sant Antoni de Calonge.
