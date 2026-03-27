Ciclisme
Vingegaard, indomable al Coll de Pal, confirma la seva superioritat a la Volta
EFE
Sense el seu màxim rival, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) ha demostrat en les rampes del port de categoria especial del Coll de Pal, on ha finalitzat la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que està un esglaó per damunt de la resta de galls, que no han pogut respondre a l'atac en solitari del danès a 5,9 quilòmetres de meta.
El bicampió del Tour de França, que als cims dels Pirineus s'ha enfundat el mallot de líder, ha confirmat la seva condició de favorit després d'adjudicar-se la primera jornada de muntanya, de 153,1 quilòmetres, amb inici a la Seu d'Urgell i final al port on ha creuat la meta amb un temps de 4h.13:44.
A 51 segons del danès, ha acabat l'austríac Felix Gall (Decathlon CMA GSM), segon, seguit del duet format pel francès Lenny Martínez (Bahrain-Victorious), tercer, i l'alemany Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quart, que van acabar a 1:01 del guanyador de l'etapa.
Vingegaard, que ja ha guanyat dues etapes a la París-Niça que s'ha endut fa un parell de setmanes, ha dinamitat la general en el primer gran dia, deixant a la cuneta Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), un dels ciclistes cridats a discutir la seva jerarquia en aquesta Volta.
El belga va culminar el cim del Coll de Pal a 1 minut i 38 segons del ciclista del Visma, que després del seu cop a la primera de les dues etapes de muntanya de la ronda catalana és el líder destacat de la prova amb 57 segons d'avantatge sobre Gall, segon.
Lenny Martínez és tercer a la general, a 1:09 de Vingegaard. Evenepoel és sisè rere el seu company, Florian Lipowitz, quart, i Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), cinquè.
El vent, un altre cop protagonista
Tot plegat, en una jornada en la qual el vent ha estat protagonista també aquest divendres als Pirineus, però, a diferència del dia anterior, quan s'ha anul·lat l'ascens a Vallter, no ha tingut tanta incidència en el recorregut de la primera etapa de muntanya de la ronda catalana.
L'organització, això sí, ha modificat lleugerament la meta al Coll de Pal, retardant en 2,2 quilòmetres l'arribada, que ha de mantenir un final en alt reservat perquè els favorits amidessin les seves forces al llarg dels 16,7 quilòmetres d'un port estès, amb un desnivell mitjà del 7% i rampes màximes del 14%.
Abans, els ciclistes van haver de sortejar quatre cims durs: el Port Colldarnat, de primera categoria, conegut com l'Stelvio Català per les emblemàtiques corbes que dibuixa el seu ascens, el Coll de Josa, de segona, i els grans percentatges de desnivell del Coll de Fumanya i la Collada Sobirana, de primera.
Marc Soler, en l'escapada del dia
Ja des dels primers compassos, es va evidenciar que els equips punters es prenien seriosament l'etapa. Ciclistes com Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates), Davide Pinganzoli (Team Visma / Lease a Bike), Einer Rubio ( Movistar Team) i William Lecerf (Soudal Quick-Step) van quallar una fuga de nivell en el primer escull muntanyós de la jornada.
Sota un sol radiant però amb ratxes de vent que accentuaven el fred, els escapats van culminar els ports de Coll de Josa, Fumanya, on va cedir Lecerf, i Collada Sobirana.
Per la seva banda, el pilot rodava a bon ritme, a uns dos minuts dels escapats, abans que els Red Bull augmentessin la cadència en pla, just després de descens del port de Fumanya, per reduir distàncies.
A les rampes de la Collada Sobirana, amb un desnivell mitjà del 6,5%, el pilot s'acostava a la fuga, que perdia efectius. El colombià Rubio cedia i només quedaven al capdavant de cursa Soler, Piganzoli i Ciccone.
Aquest ha intentat un atac infructuós en el descens, mentre que en el pilot es produïen dues caigudes, que han implicat, entre d'altres, a Joao Almeida i Tom Pidcock. El portuguès ha pogut reenganxar-se al gran grup i ha acabat a 1:59 del guanyador, però el britànic ha quedat despenjat dels millors.
A les primeres rampes de Coll de Pal, Ciccone ha atacat en solitari els seus companys de fuga, que han estat caçats pel pilot amb els Ineos marcant el ritme.
A 10,4 quilòmetres, s'ha començat a moure el vesper. Ho ha intentat el basc Mikel Landa, que amb el seu atac ha deixat en uns 25 corredors el grup perseguidor abans que Felix Gall també ho provés, amb Lenny Martinez, Florian Lipowitz i Valentin Paret-Peintre a roda.
Però el seu intent ha quedat en no res quan, a 7 quilòmetres del final, Vingegaard va augmentar el ritme. No només ha caçat Ciccone, sinó que ha neutralitzat Gall, Martínez, Lipowitz i Paret-Peintre abans de donar el cop definitiu a menys de 6 quilòmetres de la meta.
Vingegaard, favorit en l'última etapa de muntanya
Després de la brillant actuació de Vingegaard, els corredors afrontaran demà l'últim final en alt de la ronda catalana abans de l'etapa final pel circuit de Montjuïc, a Barcelona.
Amb inici a Berga i final al Santuari de Queralt, un recorregut que l'any passat es va retallar pel vent, els organitzadors esperen que es repeteixi l'espectacle que es va viure el 2024, quan Tadej Pogacar es va emportar l'etapa en un ambient de pur ciclisme amb les carreteres a vessar d'aficionats.
Serà una jornada explosiva, de 158,2 quilòmetres, que inclouen els ascensos al Coll de la Batallola, de tercera categoria, el colós Coll de Pradell (especial) i la Collada de Sant Isidre, de primera, abans d'una pujada final a Queralt. Vingegaard buscarà confirmar el seu triomf en la general.
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Què és un trastorn límit de la personalitat com el que pateix Noelia des de ben jove?
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat