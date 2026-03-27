Ciclisme
Ethan Vernon guanya la quarta etapa de la Volta a Camprodon
La jornada va unir Mataró i Camprodon i es va decidir a l'esprint
Ethan Vernon (NSN Cycling Team) va ser el més ràpid en la disputa de l’esprint final de la 4a etapa de la Volta a Catalunya 2026, que aquest dijous passat va unir les poblacions de Mataró i Camprodon. El velocista britànic, que ja va aconseguir victòries d’etapa a les edicions 2022 i 2025 de la cursa catalana, va aconseguir batre el líder Dorian Godon (Ineos Grenadiers) i el britànic Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling), que gràcies a les bonificacions es va alçar al segon lloc de la classificació general abans d’una etapa de gran exigència entre la Seu d’Urgell i l’arribada en altura al Coll de Pal.
Un pilot de 153 ciclistes va prendre la sortida de la 4a etapa de la Volta a Catalunya 2026, preparats per afrontar un recorregut de 151 quilòmetres amb sortida a Mataró i arribada a Camprodon, sense l’ascens final a l’estació de Vallter a causa d’una alerta de forts vents. Els ascensos al Coll de Parpers (3a categoria) i l’Alt de Sant Feliu de Codines (2a categoria) en el terç inicial del recorregut van marcar una jornada trencacames que es podia resoldre entre un grup nombrós.
Després d’un inici d’etapa intens, en què Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) va liderar el pilot en el primer esprint intermedi de la jornada a Granollers per sumar bonificacions a la classificació general, la situació es va estabilitzar. El líder de la classificació de la muntanya, el belga Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché), va agafar la seva quarta escapada consecutiva, acompanyat després de l’ascens a Parpers i la disputa de l’esprint per Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Samuel Fernández (Euskaltel-Euskadi) i Merhawi Kudus (Burgos-BH), formant així una escapada de quatre corredors. Amb tot, els dos primers es van deixar atrapar pel gran grup després dels ports, i Samuel Fernández i Merhawi Kudus van quedar com els dos aventurers que van resistir al cap de cursa fins a 18 quilòmetres de meta.
Els equips amb ambicions al triomf d’etapa, com l’Ineos Grenadiers del líder Dorian Godon o el mateix NSN Cycling Team, van mantenir sempre sota control els dos escapats, i un cop atrapats van poder preparar una arribada massiva. Després de la disputa d’un esprint intermedi a Sant Joan de les Abadesses on Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling) va aconseguir donar resposta al seu rival Remco Evenepoel aconseguint ell la bonificació, res podia evitar que un esprint massiu decidís el guanyador. Gràcies a la seva velocitat, Ethan Vernon (NSN Cycling Team), guanyador anteriorment a la Volta l’any 2022 a Vilanova i la Geltrú i el 2025 a Figueres, va superar el líder de la cursa Dorian Godon (Ineos Grenadiers) i Tom Pidcock, que gràcies a les bonificacions d’aquesta posició ara era el segon classificat de la general, a 13 segons del francès.
El moment pels grans escaladors d’aquesta 105a edició de la Volta a Catalunya va arribar aquest divendres 27 de març amb la disputa de la 5a etapa, 155,3 quilòmetres amb sortida a la Seu d’Urgell i arribada al Coll de Pal. Els ports de Colldarnat (1a categoria), Coll de Josa (2a categoria), Coll de Fumanya (1a categoria) i Collada Sobirana (1a categoria), molts dels quals es van estrenar en competició, van ser l’avantsala d’un final de categoria especial que era considerat un dels més exigents de Catalunya.
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà