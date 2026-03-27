Tramuntanada
Figueres ajorna la Cursa Urbana de Sant Josep per la previsió de fort vent a l'Alt Empordà
La prova s'havia de celebrar aquest diumenge amb dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres
L'Ajuntament de Figueres ha anunciat l'ajornament de la 12 Cursa Urbana de Sant Josep, que s'havia de celebrar aquest diumenge 29 de març, com a mesura preventiva davant la predicció de fort vent. La prova, que era el quart Memorial Albert Gurt, és organitzada pels Amics de Sant Josep i està vinculada a la Fira del Brunyol. Els participants podien escollir entre dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres.
La tramuntana fa tres dies que bufa amb molta força a l'Alt Empordà, havent generat diverses situacions de perill, amb caigudes d'arbres, i altres incidències.
