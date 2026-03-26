Ciclisme
La Volta cancel·la la pujada a Vallter per la previsió de vent i fred
La quarta etapa queda reduïda a 151 quilòmetres i la meta serà a Camprodon
Godon es va emportar la jornada de dimecres
Sergi López-Egea
L’organització de la Volta va cancel·lar a última hora de la tarda d'aquest dimecres l’ascensió a Vallter a causa de les inclemències del temps. L’informe era senzillament aterridor: temperatures sota zero, sensació tèrmica per sobre de 10 sota zero i ràfegues de vent superiors als 80 quilòmetres per hora. En aquestes condicions era un suïcidi esportiu mantenir l’etapa de muntanya i una condemna innecessària cap als corredors.
La quarta etapa quedarà reduïda a un final a la localitat de Camprodon, semblant al que va passar, també a causa del temps advers, en l’edició de la Volta del 2018, en una jornada retallada en què es va imposar el corredor belga Thomas de Gendt. La sortida a Mataró de l’etapa d’aquest dijous es retarda fins a les 13.05 hores i només s’afrontaran les pujades prèvies a Parpers (un port de tercera categoria) i Sant Feliu de Codines, de segona. El recorregut queda reduït a 151 quilòmetres. La previsió per divendres, amb arribada a Pals, millora, i en principi, igual com dissabte a Queralt, les següents dues etapes de muntanya no estan en risc.
En l’etapa de dimecres va vèncer el francès Dorian Godon, que ja va guanyar a Sant Feliu de Guíxols, tot i que l’esprint, almenys per a l’espectador, estava en fase de depressió per l’accident d’Evenepoel amb cara de trencar tot el que se li posés al mig, però provant de mantenir els nervis mentre deixava que el metge de la Volta mirés el colze per si tenia alguna cosa més greu que una rascada, la xapa i pintura com acostumen a dir els corredors professionals. "Ni ell sap com ha caigut", repetia Patxi Vila, director de l’equip Red Bull, a Vila-seca.
No hi va haver canvi de líder –Godon segueix al capdavant de la classificació– perquè Evenepoel se’n va anar a terra. El ciclista francès va dir dilluns de broma que mantindria el mallot verd-i-blanc fins a Barcelona. I de moment ja porta dues etapes passejant la peça i aquest dijous fins i tot podria acabar de líder. I no és que el cronista s’hagi contagiat de la bogeria d’Evenepoel sinó que la cancel·lació de la pujada a Vallter d'aquest dijous juga a favor del corredor de l’Ineos.
Tercera etapa
- Dorian Godon (FRA/Ine) — 3.43.33 h
- Ethan Vernon (GB/NSN) — m.t.
- Alfred Bruce (GB/EF) — m.t.
- Toon Aerts (Bel/Lot) — m.t.
- Anton Charmig (Din/Uno) — m.t.
General
- Dorian Godon (FRA/Ine) — 11.29.50 h
- Remco Evenepoel (Bel/RB) — a 11 s
- Thomas Pidcok (GB/Pin) — a 16 s
- Jonas Vingegaard (Din/Vis) — a 18 s
- B. McNulty (EUA/UAE) — a 19 s
