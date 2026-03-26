Tercera RFEF
La tramuntana alça l'Escala per rascar un bon punt contra el líder, el Badalona
Adri Expósito, que ja empata amb Youssef com a màxim golejador anxover, fa l'únic gol d'un 1-1 marcat pel fort vent
Tot i no haver guanyat cap de les últimes cinc jornades, l'Escala va sumar aquest dimecres un bon punt que podria suposar un revulsiu anímic. L'equip entrenat per David Gurillo va contenir el líder de Tercera, el Badalona, en un empat a 1 en un partit ajornat de lliga.
El potent equip visitant, que només ha perdut dos partits aquesta temporada, va avançar-se en el 28' gràcies a Víctor Morales. El santallogaienc Pime va fer l'assistència que va deixar el seu company sol a boca de canó. El gol que obria la llauna arribava just després que Jona Morilla fos substituït prematurament per Iker Candón. El porter gironí jugava tot just el seu segon matx després de tornar de lesió i va patir problemes físics de nou.
Tot i el doble contratemps, els anxovers van reaccionar força aviat. Adri Expósito va fer l'1-1 en el minut 40, posant així la igualada poc abans del descans. El mitjapunta va aprofitar la tramuntana per sumar newtons al seu xut i fer-lo impossible per al porter rival. El de Blanes ja suma onze gols a la lliga, una xifra que el col·loca en el top-3 dels màxims golejadors de la categoria. És la mateixa quantitat de gols que va aconseguir Youssef Zayzoun durant la seva espectacular primera volta, abans de posar rumb a la Segona Federació.
El marcador no va moure's més a la segona meitat, quan el fort vent va agafar encara més protagonisme. La tramuntana jugava en contra de l'escalenc Candón, però el jove porter va respondre i no va deixar que el Badalona tornés a mullar. Tampoc va permetre-ho Azón a l'altre costat, tot i que l'Escala no va arrugar-se i en va tenir diverses de bones. L'1 a 1 final deixa prou satisfets uns i altres: el Badalona empata amb el Manresa i es torna a col·locar colíder, i l'Escala obté un punt valuós que evita que s'allunyi més del compte del play-off.
David Gurillo, molt satisfet
David Gurillo va fer una valoració "positiva" del punt i va remarcar el mèrit d'obtenir-lo pocs dies després d'un exigent enfrontament contra el Cornellà. "Hem fet un partit de tu a tu contra un equip que, sent realistes, és d'una categoria superior", va valorar en declaracions a Canal 10 Empordà. L'entrenador de Torroella va dir que l'empat era "just" i va destacar, tot fent una anàlisi més general del seu equip, que l'Escala "s'està sobreposant a tot i té molt mèrit el que està fent aquesta temporada". Després d'haver mantingut la filosofia del "partit a partit" durant bona part de la campanya, el tècnic ja admet que l'objectiu dels anxovers és el d'esmunyir-se en les places de play-off com a premi per a la temporada.
Gurillo també va destacar l'excel·lent moment de forma de qui és, ara mateix, l'estrella ofensiva del seu conjunt. "Hem trobat Adri (Expósito) entre línies, sabent que els seus centrals anaven molt bé per dalt. Sabem del talent que té, és el canalitzador de l'equip i el jugador a qui necessitem que arribi la pilota", va desfer-se en elogis el jove entrenador.
L'Escala repetirà al Nou Miramar aquest diumenge (12:30h) en un duel que dependrà del vent. Els costaners rebran el San Cristóbal terrassenc, onzè classificat amb vuit punts menys que l'Escala. Els parroquials destaquen jugant a casa, però són sempre un dels conjunts difícils de doblegar de la categoria.
Subscriu-te per seguir llegint
