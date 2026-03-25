Victòries per a Pep Pagès i Emma Bonnemort en una Suada d’Agullana que recapta més de 3.000 euros per a la Fundació Oncolliga

La cursa inaugura el calendari anual del Valls Catalanes Trailrunning Challenge

Emma Bonnemort i Pep Pagès, al centre, dalt del podi. / Àngel Reynal

Redacció

Agullana

Un total de 224 esportistes van participar diumenge passat a la segona edició de la Suada d’Agullana, una prova solidària que va recaptar 3.130 euros per a la Fundació Oncolliga de Girona. La disputa de la Suada va servir per estrenar oficialment el calendari del Valls Catalanes Trailrunning Challenge 2026.

En l'àmbit esportiu, la jornada la van coronar Pep Pagès (Club Excursionista Maçanetenc) i Emma Bonnemort (Matavalons Arbúcies) com els primers vencedors de la temporada en el trail de 15 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu. Pagès va imposar-se amb un temps d'1 hora i 7 minuts i va quedar per davant d'Èric Plana (1 hora i 10 minuts) i David Gómez (1 hora i 11 minuts). Per la seva banda, Emma Bonnemort va fer 1 hora i 25 minuts i va superar així Sara Adroher (1 hora i 27 minuts) i Mireia Perpinyà (1 hora i 30 minuts).

Membres de la delegació d'Agullana de la Fundació Oncolliga Girona amb l'import recaptat. / Suada Agullana

Quant a la marxa de 5 quilòmetres, Cesc Cortada i Núria Arenas van guanyar la seva categoria en un recorregut marcat pels corrions entre alzines sureres.

El 26 d’abril tindrà lloc la segona cita de la temporada del Valls Catalanes amb la disputa de la Marxa de la Tortuga, a Darnius. La cinquena edició de la prova constarà de dos recorreguts, un de curt amb 7 quilòmetres i uns 200 metres de desnivell positiu, i un de llarg de 15 quilòmetres i un desnivell positiu d’uns 600 m.

