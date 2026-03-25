Roses acollirà 44 partits del MICFootball 2026

Serà una de les 45 seus que tindrà el torneig, entre les quals n'hi ha diverses més de l'Alt Empordà

La presentació del MICFootball a l'Ajuntament de Roses.

La presentació del MICFootball a l'Ajuntament de Roses. / AJ Roses

Redacció

Redacció

Roses

Roses serà una de les seus que, entre el 2 i el 4 d’abril, acolliran diversos partits del torneig internacional de futbol de base MICFootball. Fins a 44 partits de les categories U13 i U15 del torneig es disputaran en els camps de l'Estadi Mas Oliva i la Vinyassa.

El director de la competició, Juanjo Rovira, es va desplaçar aquest dimarts a Roses on, acompanyat per l’alcalde, Josep Maria Martínez; el regidor d’Esports, Miguel Ángel Muñoz, Miguel Ángel Bernal, representant del Club Futbol Base Roses, van presentar l’edició 2026 del torneig.

Serà la 24a edició d'un MICFootball que comptarà amb un total de 45 seus, entre les quals hi ha altres ciutats i pobles de l'Alt Empordà com Figueres, Castelló d'Empúries, la Jonquera o l'Escala, entre d'altres. El MIC arrencarà oficialment el proper dimecres 1 d’abril amb la cerimònia inaugural a l’Estadi de Vilatenim de Figueres, i acabarà el 5 d'abril. Enguany, la competició comptarà amb un total de 482 equips de 42 nacionalitats.

El torneig es podrà seguir per streaming gratuïtament, prèvia inscripció a la plataforma MICFootballTV (www.micfootballtv.com), gràcies a la retransmissió de tots els partits, que seran gravats amb càmeres intel·ligents. També s’emetran partits a Movistar+, Gol, Esport3 i La Xarxa.

