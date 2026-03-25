Futbol base
Roses acollirà 44 partits del MICFootball 2026
Serà una de les 45 seus que tindrà el torneig, entre les quals n'hi ha diverses més de l'Alt Empordà
Roses serà una de les seus que, entre el 2 i el 4 d’abril, acolliran diversos partits del torneig internacional de futbol de base MICFootball. Fins a 44 partits de les categories U13 i U15 del torneig es disputaran en els camps de l'Estadi Mas Oliva i la Vinyassa.
El director de la competició, Juanjo Rovira, es va desplaçar aquest dimarts a Roses on, acompanyat per l’alcalde, Josep Maria Martínez; el regidor d’Esports, Miguel Ángel Muñoz, Miguel Ángel Bernal, representant del Club Futbol Base Roses, van presentar l’edició 2026 del torneig.
Serà la 24a edició d'un MICFootball que comptarà amb un total de 45 seus, entre les quals hi ha altres ciutats i pobles de l'Alt Empordà com Figueres, Castelló d'Empúries, la Jonquera o l'Escala, entre d'altres. El MIC arrencarà oficialment el proper dimecres 1 d’abril amb la cerimònia inaugural a l’Estadi de Vilatenim de Figueres, i acabarà el 5 d'abril. Enguany, la competició comptarà amb un total de 482 equips de 42 nacionalitats.
El torneig es podrà seguir per streaming gratuïtament, prèvia inscripció a la plataforma MICFootballTV (www.micfootballtv.com), gràcies a la retransmissió de tots els partits, que seran gravats amb càmeres intel·ligents. També s’emetran partits a Movistar+, Gol, Esport3 i La Xarxa.
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
- Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya
- Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble