Ciclisme

Victòria danesa a l'esprint en la segona etapa de la Volta a Catalunya

Magnus Cort Nielsen, d'Uno-X, venç en l'igualada arribada a Banyoles

La prova havia sortit des de Figueres

Magnus Cort Nielsen celebra la victòria d'etapa. / Volta a Catalunya

Roger Illa

Banyoles

La segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya ha acabat aquesta tarda a Banyoles amb victòria d'un corredor danès, Magnus Cort Nielsen. El veterà ciclista ha vençut per pocs centímetres en un esprint final que l'ha enfrontat a Isidore, Busatto i a l'actual líder de la general, Dorian Godon, entre d'altres. El de l'equip noruec Uno-X ha travessat la línia de meta amb un temps de 3 hores, 45 minuts i 28 segons.

L'etapa ha acabat al Pla de l'Estany i a la Garrotxa, però abans ha tingut bona part del seu recorregut per l'Alt Empordà. Un dels esprints que han repartit bonificacions de la prova s'ha ubicat a Peralada i ha estat Baptiste Veistroffer, de Lotto, qui se n'ha endut els tres segons extra. Veistroffer també s'ha endut els tres punts que suposava coronar el port de tercera categoria de l'Alt del Purgatori.

El segon dia de Volta ha tingut el seu inici a la Rambla de Figueres, amb una presentació dels equips i una sortida d'etapa que ha permès veure des de ben a prop els ciclistes d'elit que estan disputant la competició.

Notícies relacionades i més

VÍDEO | La sortida d'etapa de la Volta Ciclista a Catalunya a Figueres

S'aproxima la muntanya

Amb les dues primeres etapes ja disputades, la Volta a Catalunya es dirigeix ara cap a la Costa Daurada. El tercer dia començarà a Mont-roig del Camp i acabarà a Vilaseca. El quart dia ja s'encaminarà cap a la muntanya i tindrà l'arribada a Vallter.

  1. Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
  2. Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
  3. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  4. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  5. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  6. Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
  7. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  8. Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals

'La Travessa VIP' tindrà representació empordanesa

Una noia de 25 anys accedirà a l'eutanàsia de manera imminent després de guanyar una batalla judicial de més de 20 mesos

L'Ajuntament de Navata impulsa un procés participatiu per definir una ordenança de convivència veïnal

VÍDEO | Dispositiu policial contra el tràfic de drogues internacional amb epicentre a Figueres

El Roses aguanta el ritme del play-off amb una nova remuntada a casa

Desmantellen un cultiu amb 199 plantes de marihuana en una casa de Figueres

La presentació dels equips de la Volta a Catalunya a la Rambla de Figueres

