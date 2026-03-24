Ciclisme
Victòria danesa a l'esprint en la segona etapa de la Volta a Catalunya
Magnus Cort Nielsen, d'Uno-X, venç en l'igualada arribada a Banyoles
La prova havia sortit des de Figueres
La segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya ha acabat aquesta tarda a Banyoles amb victòria d'un corredor danès, Magnus Cort Nielsen. El veterà ciclista ha vençut per pocs centímetres en un esprint final que l'ha enfrontat a Isidore, Busatto i a l'actual líder de la general, Dorian Godon, entre d'altres. El de l'equip noruec Uno-X ha travessat la línia de meta amb un temps de 3 hores, 45 minuts i 28 segons.
L'etapa ha acabat al Pla de l'Estany i a la Garrotxa, però abans ha tingut bona part del seu recorregut per l'Alt Empordà. Un dels esprints que han repartit bonificacions de la prova s'ha ubicat a Peralada i ha estat Baptiste Veistroffer, de Lotto, qui se n'ha endut els tres segons extra. Veistroffer també s'ha endut els tres punts que suposava coronar el port de tercera categoria de l'Alt del Purgatori.
El segon dia de Volta ha tingut el seu inici a la Rambla de Figueres, amb una presentació dels equips i una sortida d'etapa que ha permès veure des de ben a prop els ciclistes d'elit que estan disputant la competició.
S'aproxima la muntanya
Amb les dues primeres etapes ja disputades, la Volta a Catalunya es dirigeix ara cap a la Costa Daurada. El tercer dia començarà a Mont-roig del Camp i acabarà a Vilaseca. El quart dia ja s'encaminarà cap a la muntanya i tindrà l'arribada a Vallter.
Subscriu-te per seguir llegint
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
- Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals