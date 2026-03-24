Segona Catalana
El Roses guanya el decisiu derbi contra el Vilafant i continua fent passos cap a la permanència (60-58)
Queden a dues victòries del Torroella, l'equip que marca la permanència, amb dos partits jugats menys
El Bàsquet Vilafant hauria de remuntar quatre victòries amb només cinc partits per disputar
El Club Bàsquet Roses va confirmar aquest cap de setmana la seva reacció amb una victòria vital en el derbi contra el Bàsquet Vilafant (60-58). És la tercera victòria consecutiva dels rosincs, que s'apropen ara a només dues victòries (i amb un partit ajornat encara per disputar) de la salvació. El resultat, per contra, deixa gairebé tocat de mort un Vilafant a qui li caldria un miracle per salvar la categoria.
El Roses va fer bo un segon quart molt positiu, gràcies al qual va marxar al descans amb nou punts d'avantatge. Els visitants, obligats a reaccionar, van respondre en el tercer període. Van poder acostar-se en el marcador, però en cap moment van arribar a col·locar-se per davant i van pagar-ho més tard. L'enorme igualtat del quart final va jugar a favor del Roses. En els tirs lliures finals, a més, els de Jordi Chacel van mantenir-se del tot fiables.
Els verds juguen aquest dissabte el partit ajornat contra l'AECAM Santa Susanna, a casa. Tot i que guanyar contra l'actual segon classificat es presenta complicat, fer-ho deixaria la salvació més viva que mai. El Roses necessita retallar-li dues victòries a un Torroella que va guanyar el cap de setmana passat, però que té dos partits jugats més. L'empat a la taula afavoriria els de l'Alt Empordà. De poder continuar la ratxa dependrà que ho aconsegueixin o no.
La creu la marca el Bàsquet Vilafant, que ja és penúltim amb quatre victòries. És només una menys que el Roses, però els taronja tenen un partit jugat més i l'average contra els equips que marquen la salvació els juga en contra. Sigui com sigui, en la tornada de l'aturada de Setmana Santa s'enfrontaran al cuer, el Porqueres, en l'última opció per somiar salvar-se.
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
- Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts