Segona Catalana
El Roses aguanta el ritme del play-off amb una nova remuntada a casa
Guanyen el Bescanó gràcies a dues jugades a pilota aturada finalitzades per Lupiañez i Araya
El Roses va llançat cap al play-off d'ascens. L'equip del Mas Oliva va tornar a guanyar dissabte passat, després de dos jornades sense fer-ho, i torna a trepitjar una zona de promoció que té una bona colla de pretendents. Els de Nelson Hinojosa van remuntar a casa, contra el Bescanó (2-1).
El duel es va complicar en la sortida de la segona part, quan Edgar Almendros, ex de la Jonquera i del Figueres, va obrir la llauna per als visitants (49'). La reacció rosinca va arribar gràcies a dues jugades a pilota aturada. Primer, Ferran Lupiañez va rematar des de l'àrea petita (60') per posar l'empat. No massa després, en el minut 73, Lucho Araya va pentinar la pilota de cap des de gairebé la mateixa ubicació que en el primer gol per batre el porter i fer el 2-1. Ja amb el marcador a favor, Ridu va veure la vermella (76'), però el Roses va poder aguantar el resultat.
És la cinquena victòria en els últims set partits dels del Mas Oliva, que venien ara de dues setmanes sense veure els tres punts, però que no han tardat a recuperar-se. Tenen 36 punts i empaten a la taula amb tres equips més: el mateix Bescanó, l'Sporting Vidrerenca i un Bisbalenc que també vola des d'aquest inici d'any. L'Arbúcies, quart, té 37 punts, i el descens, marcat ara mateix pel Fornells, es nega a decidir-se i continua només cinc punts per sota el Roses. El primer classificat ascendirà de manera directa i els quatre següents disputaran el play-off; és allà on voldran ser, quan acabi la temporada, els de l'Alt Empordà.
