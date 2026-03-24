Ciclisme
Godon, primer líder de la Volta Ciclista a Catalunya: "Els últims 50 metres han estat com una hora per a mi"
Aquest dimarts es disputa la segona etapa entre Figueres i Banyoles
EFE
El francès Dorian Godon (Ineos Grenadiers), primer líder de la Volta Ciclista a Catalunya, ha assegurat que els últims metres de la primera etapa, en què ha superat en un final de photo-finish Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), han estat molt durs.
"Els últims 50 metres han estat com una hora per a mi, serà difícil recuperar-me", ha admès el ciclista després de creuar en primera posició la meta ubicada a Sant Feliu de Guíxols, localitat on va començar i va acabar la primera jornada de la ronda catalana.
Godon ha dit que guanyar en aquesta localitat gironina és especial per a ell, ja que entrena sovint per la zona de la Costa Brava, on ha transcorregut l'etapa inaugural de la Volta.
"Conec bé les carreteres, sempre que passo per aquí, per Sant Feliu de Guíxols, tinc aquesta etapa al meu cap. Sabia que algun dia guanyaria aquí", ha explicat. En aquest sentit, el ciclista francès ha comentat que Girona, lloc d'on és el seu fisioterapeuta, és la seva "segona casa".
El primer líder de la Volta, que fa deu dies ja va guanyar la setena etapa de la París-Niça, ha fet broma sobre la possibilitat de mantenir el mallot de líder fins a Barcelona, on acabarà la 105a edició de la Volta.
"Potser pugui aguantar amb el mallot de líder fins a Barcelona. És broma, hi ha massa muntanya", ha respost entre rialles en ser preguntat pel seu bon moment de forma.
Segona etapa: Figueres-Banyoles
Aquest dimarts es disputa la segona etapa entre Figueres i Banyoles sobre 167,4 quilòmetres, encara a la província de Girona, amb una única cota puntuable de tercera categoria en el primer tram, l'Alt del Purgatori (1,3 quilòmetres al 6,9% de pendent mitjà), i un perfil amb tendència ascendent entre Besalú i Olot abans d'un últim tram de baixada i una arribada en lleuger pendent que podria tornar a resoldre's a l'esprint o afavorir una escapada.
