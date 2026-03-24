Ciclisme
Dorian Godon, el ciclista francès que va estudiar a Girona i triomfa a la Volta a Catalunya
El primer líder de la cursa és un gran coneixedor de les carreteres gironines, per on s'entrenava en la seva etapa d'estudiant de Fisioteràpia a l'Euses de Salt
Jordi Roura
Dorian Godon és un gegant ciclista francès d'INEOS Grenadiers que el mes de maig farà 30 anys. És, també, el primer líder de la Volta a Catalunya després d'endur-se l'etapa d'ahir a Sant Feliu de Guíxols en un frec a frec de mil·límetres amb Remco Evenepoel. Godon s'ha apuntat un primer triomf en carreteres gironines que coneix a la perfecció. Format a Lió com a ciclista, el primer líder de la Volta va venir a Girona per estudiar Fisioteràpia a l'Euses de Salt. Allà s'hi va graduar la tardor de 2024, segons ha explicat en diverses entrevistes, en el que va ser "la millor decisió de la seva vida". Mentre estudiava, ho compaginava amb el ciclisme. I, de fet, la mateixa plana web de l'Euses l'havia fet protagonista explicant alguns dels seus primers èxits damunt la bicicleta.
"Vaig estudiar medicina durant un any i mig, però no em van admetre a l'escola de fisioteràpia a França. Era amateur i, com que no sabia si m'hi dedicaria professionalment, em vaig matricular en una escola de fisioteràpia de Salt (Girona). I ha estat la millor decisió de la meva vida", ha dit Godon, que també admet que "tinc molts amics a Girona i aquestes carreteres me les conec perfectament".
El 2020, per exemple, encara sota els efectes de la pandèmia, es pot trobar a la secció de notícies de l'Euses un tema que destaca la "Gran victòria de l'estudiant del grau en Fisioteràpia Dorian Godon en la Clàssica Paris-Camembert de ciclisme". Era el seu millor èxit fins aleshores, en una prova de 194,5 quilòmetres de recorregut sobre un perfil bàsicament pla. La informació també apuntava quina era la situació de Godon en aquell moment: "El corredor francès compagina el ciclisme professional i els estudis (a EUSES està realitzant assignatures de tercer i quart curs del grau) adherit en el programa 'Universitat i Esport' de la UdG (permet a l'esportista d'alt rendiment gaudir del suport acadèmic d'un tutor que l'ajuda a resoldre problemes derivats de fer compatible la vida acadèmica i la participació en competicions, concentracions o entrenaments oficials). Godon, de 24 anys, va disputar la temporada passada la Volta a Espanya amb un 77è lloc en la classificació general final".
Un any més tard, encara com a estudiant de l'Euses, va debutar al Tour: "Dorian Godon, alumne de 4t del grau en Fisioteràpia, completa una gran actuació en el seu primer Tour de França", deia la informació que va publicar el centre. Va ser un dels 141 corredors (dels 184 que van prendre la sortida) que van finalitzar la prova després de tres setmanes i 3.417,5 quilòmetres repartits en 21 etapes. "Dorian Godon, que està integrat en l'equip de l'AG2R Citroën, va acabar classificat en el lloc 75 de la general a 2 hores, 57 minuts i 21 segons del gran dominador de la carrera ciclista més important del món, l'eslovè Tadej Pogacar", destaca la notícia.
De l'Euses de Salt han sortit molts esportistes que han acabat triomfant, o professionals integrats en molts clubs professionals. Aquesta mateixa temporada hem tingut el cas del jugador Khori Brunot, del Bàsquet Girona U22, que va debutar a l'ACB contra l'Unicaja aquest mes i ha anat tenint continuïtat dins de l'equip en un moment amb diverses baixes (Fjellerup, Juan Fernández). Brunot, com Godon, també és francès, i va venir a Girona a estudiar. L'estiu de 2024 va enviar uns vídeos al Salt per si podia jugar-hi a lliga EBA i després de fer-li una prova Albert Sàbat, ara ajudant de Moncho Fernández i en aquell moment tècnic dels saltencs, el va acceptar. Aquesta temporada Brunot s'havia integrat a l'equip U22 del Bàsquet Girona i ja pot dir que ha debutat a la lliga Endesa.
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
- Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals