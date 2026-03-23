Mobilitat
Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
L’inici de la segona etapa de la prova afectarà especialment l'avinguda Salvador Dalí, la pujada del Castell, la Rambla, l'avinguda Marignane i els carrers adjacents a aquests trams
Aquest dimarts 24 de març Figueres serà, per segon any consecutiu, seu d’una de les etapes de la Volta Ciclista a Catalunya. La ciutat acollirà la sortida de la segona etapa des de la icònica Torre Galatea, al Teatre-Museu Dalí. L’etapa, de 167 quilòmetres, recorrerà territori gironí amb sortida a Figueres i arribada a Banyoles, en sentit invers del recorregut del 2025. A la Rambla hi haurà el control de firmes (11.45 hores) i a l’entorn de l’avinguda Salvador Dalí estacionaran els autobusos dels equips.
L’Ajuntament de Figueres i Guàrdia Urbana han preparat un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat. Per motius organitzatius i logístics, entre les 8.30 i les 13.30 hores les afectacions principals per a la circulació de vehicles seran a l’avinguda Salvador Dalí (entre el carrer Portlligat i fins just abans de la plaça del Sol), a la pujada del Castell, Rambla i als carrers adjacents a aquests trams.
La Torre Galatea acollirà el tret de sortida de l’etapa tal com va succeir amb La Vuelta, l’agost passat. L’etapa, que tindrà sortida neutralitzada fins a Llers, enfilarà la Ronda Jacint Verdaguer i l’Avinguda Salvador Dalí (N-IIa) en sentit la Jonquera (recorrerà l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Pla de l’Estany). Una hora abans de començar la cursa hi haurà el control de firmes i la presentació dels equips a la part baixa de la Rambla (11.45 a 12.45 hores). Els autobusos dels equips s’ubicaran en tres espais, amb l’accés obert per a vianants: a l’avinguda Salvador Dalí (entre la Sidreria Txots i el carrer Llers, al Parc Bosc); al carrer Mestre Manuel de Falla, al costat de la Biblioteca Fages de Climent (des de carrer Damàs Calvet fins a plaça del Sol) i a la part alta del Parc Bosc, a la ronda del Rector Arolas (des de l’avinguda Olímpia fins a l’avinguda Salvador Dalí).
Circulació prohibida de vehicles de 8.30 a 13.30 h
- N-II Avinguda Salvador Dalí (des de la plaça del Sol fins a l’encreuament del c. de Portlligat i els carrers propers)
- Rambla
- Pujada del Castell (des de la Rambla fins a l’avinguda Salvador Dalí)
- Avinguda Marignane (des de l’encreuament del c. de Jòncols en direcció al Museu Dalí). *Els veïns amb guals i pàrquings podran entrar i sortir amb el vehicle.
- Ronda de Jacint Verdaguer, c. de la Tramuntana i c. de Sant Celi i Rústic
- Carrer de Lasauca
- Carrer de Vilafant (des del c. de Rodes fins a la Rambla)
- Carrer de Mestre Manuel de Falla (des del c. de Damàs Calvet fins a la plaça del Sol; es permet el pas per l’encreuament amb el c. de Poeta Marquina)
- Carrer del Rector Aroles (des de l’avinguda Olímpia fins a l’avinguda Salvador Dalí)
Circulació prohibida de vehicles de 12 a 13.15 h
- N-II Avinguda Salvador Dalí (des de la plaça del Sol fins a l’entrada de la N-II, direcció Hostalets de Llers)
Prohibició d’aparcament
- Carrers propers a l’avinguda Salvador Dalí (des de la plaça del Sol fins a l’encreuament amb el c. de Portlligat)
- Avinguda Marignane (des de l’encreuament del c. de Jòncols en direcció al Museu Dalí), c. de la Tramuntana i c. de Sant Celi i Rústic
- Pujada del Castell (des de la Rambla fins a l’avinguda Salvador Dalí)
- Carrer de Mestre Manuel de Falla (des del c. de Damàs Calvet fins a la plaça del Sol)
- Carrer de Poeta Marquina i carrer de Joan Subias
- Rambla
- Aquestes afectacions també engloben, en els horaris i trams marcats, els guals d’aparcament d’entrada i de sortida i els pàrquings d’edificis.
- El giratori de la plaça del Sol estarà obert a la circulació en direcció N-260 (carretera d’Olot) i avinguda Salvador Dalí sud.
- L’accés a l’Hospital de Figueres sempre estarà garantit (per exemple, l’accés per la ronda del Parc o pel carrer del Dr. Fleming).
- De 12 a 13.15 h, els veïns de Serra Floreta no podran entrar ni sortir amb vehicle de la urbanització (es pot aparcar al carrer del President Kennedy i passar pel career de Glòria Compte i el carrer de la Creu del Terme).
- Els veïns del carrer de Manuel Brunet podran entrar i sortir per la Pujada del Castell (davant de la llar Els Pins).
- La circulació de vehicles s’anirà obrint progressivament a partir de les 13.30 h.
