La Volta a Catalunya 2026 a l'Alt Empordà: totes les carreteres tallades i les afectacions de trànsit del 24 de març

L'Alt Empordà i la Volta a Catalunya es retroben per tancar un any de protagonisme ciclista a la comarca

Ethan Vernon va ser el guanyador de l'etapa amb final a Figueres a la Volta de 2025. / Siu Wu

Figueres

La 105a Volta Ciclista a Catalunya, que es disputa entre aquest dilluns 23 de març i diumenge 29, obligarà a aplicar talls puntuals de carretera, restriccions d'accés i desviaments de trànsit en diferents punts de la xarxa viària catalana al llarg de tota la setmana. En el cas de l'Alt Empordà, les afectacions es concentraran aquest dimarts, 24 de març, quan la segona etapa sortirà de Figueres i acabarà a Banyoles.

L’organització de la cursa ha habilitat una pàgina específica amb les afectacions de trànsit de cada etapa, mentre que el Servei Català de Trànsit (SCT) manté el seu portal d’incidències viàries per consultar en temps real l’estat de la circulació i les restriccions obertes.

Dimarts 24 de març | Etapa 2: Figueres - Banyoles

La segona etapa, de 167,4 quilòmetres, sortirà de Figueres i arribarà a Banyoles. Segons la informació oficial, les principals restriccions anunciades inclouen un control per impedir l’accés des de l’N-II, al punt quilomètric 759,2, cap a l’N-IIa, i el tall dels tres accessos de l’N-260 cap a la GIP-6042.

Recorregut Volta
Imagen representativa del recorrido de la Volta.

A més, a Figueres, l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana han preparat un dispositiu especial de mobilitat i seguretat. El podeu consultar aquí.

A banda de les restriccions concretes de cada etapa, l’organització publica al seu web documentació amb el detall de les afectacions de cada jornada, mentre que l’SCT centralitza la informació actualitzada al seu mapa i al llistat d’incidències viàries.

Què convé tenir en compte si has de circular

Els conductors que tinguin previst desplaçar-se per zones afectades per la cursa haurien de consultar l’estat del trànsit abans de sortir, especialment als accessos dels municipis de sortida i arribada i als enllaços amb vies principals. També convé preveure rutes alternatives i sortir amb marge, ja que les restriccions són dinàmiques i poden provocar retencions puntuals i desviaments temporals. La Volta ofereix al seu web el detall de les etapes i dels recorreguts, i Trànsit actualitza les incidències obertes en temps real.

