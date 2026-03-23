Ciclisme
Godon guanya el pols a Evenepoel a Sant Feliu de Guíxols i és el primer líder de la Volta 2026
Aquest dimarts es disputarà la segona etapa entre Figueres i Banyoles
Europa Press
El ciclista Dorian Godon (INEOS Grenadiers) ha guanyat aquest dilluns la primera etapa de la Volta a Catalunya, disputada amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols sobre 172,7 quilòmetres, en un final de photo finish amb el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), que no ha cedit i ha lluitat fins a la mateixa línia de meta, però serà el francès el primer líder d'una Volta que ha arrencat forta i amb els favorits deixant-se veure al capdavant.
La jornada inaugural de la 105a edició de la ronda catalana s'ha decidit a la llarga recta final en pujada cap a la meta de Sant Feliu de Guíxols, cada vegada més exigent en els últims metres. Allà ha arrencat primer el britànic Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), que ha provat sort a la rampa definitiva, tot i que el seu atac se li ha fet massa llarg i, al final, l'etapa s'ha decidit en un cara a cara entre Godon i Evenepoel, en un final que ha necessitat la tecnologia perquè ha semblat, en un primer instant, que l'última pedalada d'Evenepoel li donava la victòria.
Però no ha estat així, perquè a la seva roda s'ha mantingut ben col·locat per llançar l'esprint un Dorian Godon que ha sabut aprofitar la referència del belga per superar-lo per la dreta en els últims metres i travessar la línia de meta pràcticament en paral·lel, amb tot just mig tubular d'avantatge després de la revisió de la photo finish. És la dissetena victòria del francès, de 29 anys, en la seva carrera professional i la segona amb els colors de l'INEOS Grenadiers, després de guanyar la penúltima etapa de la París-Niça el passat 14 de març.
Abans del desenllaç, el pilot ha arribat molt estirat i reduït en l'aproximació a Sant Feliu després d'una última part molt ràpida. A 3,5 quilòmetres de meta, el danès Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha arribat a col·locar-se al capdavant del grup en una delicada baixada prèvia a l'entrada a la localitat de la Costa Brava, amb Evenepoel, el portuguès João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) i Pidcock també molt atents a les primeres posicions per evitar talls o caigudes.
El ritme elevat en els últims quilòmetres, amb baixades contínues i un pilot cada vegada més estirat, ha provocat alguns talls en el grup principal, mentre el Bahrain Victorious intentava ordenar el capdavant del pilot quan faltaven poc més de sis quilòmetres. Abans, el Lidl-Trek havia treballat per preparar el terreny, tot i que finalment els seus líders Giulio Ciccone i Tao Geoghegan Hart han acabat perdent contacte en el tram final.
La carretera, serpentejant al costat de la costa de la Costa Brava i travessant zones residencials camí de Sant Feliu de Guíxols, ha afavorit un ritme altíssim en el grup principal, amb el portuguès Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG) tibant amb força del pilot i amb el també portuguès Almeida i el català Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) molt actius al davant.
La primera etapa d'aquesta 105a edició de la ronda catalana ha estat marcada, a més de per la lluita per l'etapa, per una valenta fuga integrada pels germans navarresos Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) i Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), el francès Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), el nord-americà Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling) i el neozelandès Josh Burnett (Burgos Burpellet BH).
L'escapada ha arribat a tenir un petit marge en el tram costaner i en el pas per Tossa de Mar, tot i que a poc a poc ha anat perdent unitats. Primer ha cedit Unai Aznar i després també Hugo Aznar i Stites, mentre que Burnett ha resistit en solitari al capdavant fins que finalment ha estat atrapat a 11,1 quilòmetres de la meta pel pilot, en una persecució liderada per l'UAE Team Emirates-XRG.
Aquest dimarts es disputarà la segona etapa entre Figueres i Banyoles sobre 167,4 quilòmetres, encara a la província de Girona, amb una única cota puntuable de tercera categoria en el primer tram, l'Alt del Purgatori (1,3 quilòmetres al 6,9% de pendent mitjà), i un perfil amb tendència ascendent entre Besalú i Olot abans d'un últim tram de baixada i una arribada en lleuger pendent que podria tornar a resoldre's a l'esprint o afavorir una escapada.
