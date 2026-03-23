Primera Catalana
El Figueres supera el Cassà a Vilatenim i consolida la vuitena plaça
L’equip d’Arseni Comas va imposar-se per 2-0 en un partit intens i disputat i ja suma 32 punts a falta de set jornades
El Figueres va superar el Cassà a Vilatenim en un partit intens que es va resoldre amb un gol a cada part. Les locals van generar les primeres arribades clares del duel, primer amb un xut massa creuat de Laia Palomeras des del vèrtex de l’àrea al minut 5 i després amb una acció de Julia Soler al 16. La resposta del Cassà va arribar al 19, quan Aroa Bravo va posar en alerta Fatu.
El marcador es va obrir al minut 23, quan Laia Palomeras va enviar la pilota al fons de la xarxa amb un bon xut des del balcó de l’àrea. Amb l’avantatge, la Unió va anar guanyant presència sobre la gespa de Vilatenim i va concedir poques opcions al Cassà per arribar amb claredat a l’àrea local. Just abans del descans, però, un penal sobre Aroa va poder canviar el guió del partit, tot i que l’exunionista va enviar la pilota fora. Encara abans de la mitja part, Carla Bravo va servir una bona centrada lateral que no va trobar rematadora, i Julia Soler va acabar estavellant una nova oportunitat al travesser al minut 43.
La segona part va mantenir la línia d’altres Figueres-Cassà, amb intensitat i disputa constant. Al minut 56, Inés no va poder aprofitar el rebot d’un potent xut de Valle que la portera visitant no va aconseguir blocar. En els minuts següents, cap dels dos equips no va tenir prou control de la pilota i el partit va entrar en una fase d’anades i vingudes, però sense ocasions especialment clares.
El Cassà va buscar fins al final algun resultat positiu de Vilatenim i va estar molt a prop d’aconseguir-lo quan va enviar una pilota al pal dret de Fatu al minut 80. El Figueres, però, va saber gestionar el tram final treballant per tenir més presència amb l’esfèric i tancar el partit. Ho va fer al minut 87, quan Carla Bravo, a boca de gol, va marcar el definitiu 2-0.
Amb aquesta victòria, l’equip d’Arseni Comas va arribar als 32 punts i es va mantenir en una còmoda vuitena plaça a falta de set partits.
- Rescaten les vides de dones anònimes del poble medieval de Santa Creu de Rodes al segle XV
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
- L'autòpsia conclou que Jimmy Gracey, el jove dels EUA ofegat a Barcelona, va caure al mar de manera accidental
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”