Primera Catalana
El Figueres empata amb el Parets (1-1) i es manté al límit de la zona de descens
Els blaus i blancs sumen només un punt davant un competidor directe per la permanència i continua empatat a punts amb el Premià, que marca l’inici de les places vermelles del grup 1 de Primera Catalana
El Figueres va empatar dissabte al camp del Parets (1-1), rival directe per la permanència. D'aquesta manera, els blaus i blancs mantenen al límit amb la zona de descens empatat a punts amb el Premià, conjunt que obre les places vermelles del grup 1 de Primera Catalana.
La Unió va començar amb intensitat i, al minut 2, Sicka va marcar, però el gol no va pujar al marcador per un possible fora de joc. Els primers minuts van estar marcats pel respecte entre els dos conjunts, amb un Parets ordenat en defensa i un Figueres que intentava portar la iniciativa. Amb el pas dels minuts, les arribades es van repartir a les dues àrees. Ferretti va intervenir amb seguretat en una centrada lateral perillosa, mentre que Sicka i Ferrón també van provar fortuna per als empordanesos.
A la recta final del primer temps, el duel es va obrir una mica més. El Parets va avisar amb una rematada de mitja volta que va sortir per sobre del travesser i, tot seguit, Sicka va tenir una bona oportunitat, però es va trobar amb Priego. El marcador es va moure al minut 35, quan Xavi Ferrón va avançar el Figueres amb un bon xut per sobre del porter local. Amb el 0-1 es va arribar al descans.
A la represa, el ritme del partit es va mantenir alt. El Figueres va generar arribades clares per ampliar l’avantatge, però Priego ho va evitar davant Ferri i Santi. A l’altra porteria, Ferretti també va aparèixer amb una gran intervenció per impedir l’empat. Tot i això, al minut 62, una errada en la sortida de pilota a prop de l’àrea visitant va permetre a Ferran Roca establir l’1-1.
En el tram final, el partit es va tornar més obert i imprecís. El Figueres va buscar el segon gol i el Parets va intentar conservar l’equilibri. Al minut 73, Ot Agné va ser expulsat per doble groga, en una acció que va afegir tensió als últims minuts. Malgrat els intents dels dos equips, el marcador ja no es va moure i el duel es va tancar amb un empat.
