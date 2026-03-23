Solidaritat
Figueres acollirà una cursa infantil solidària per recollir aliments i roba al Parc Bosc
La prova "Correm per una bona causa!" es disputarà el dissabte 28 de març i està impulsada pel Consell Esportiu de l'Alt Empordà
El Parc Bosc de Figueres serà escenari, el pròxim dissabte 28 de març, de la cursa infantil solidària "Correm per una bona causa!", una activitat impulsada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà que té l’objectiu de recaptar aliments i peces de roba per a persones amb risc d’extrema vulnerabilitat de la ciutat.
La iniciativa està motivada pels joves que participen en el Projecte Barça Activa’t Figueres, gestionat pel CEAE, la Fundació del Futbol Club Barcelona, l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona.
A la cursa hi podran participar nens i nenes nascuts entre el 2022 i el 2014, és a dir, des d’I3 fins a 6è de primària. L’organització preveu diferents recorreguts en funció de la categoria dels participants, amb distàncies que aniran des dels 300 metres per als més petits fins als 1.500 metres per als més grans.
L’activitat es farà entre dos quarts d'onze i les dotze. Tots els participants rebran medalla i no hi haurà ni registre de classificació ni podis.
Una inscripció, una donació
Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través d'aquesta web. Un cop completat el procés es generarà un dorsal per a cada esportista. Per poder participar, però, el dia de l’activitat caldrà fer entrega d’un aliment o d’una peça de roba.
Pel que fa al material admès, es podran portar aliments en conserva com llegums, verdures, tonyina, tomata en conserva, fruits secs, sucs, llet, pasta o arròs. També s’acceptaran peces de roba i material d’abric, com ara roba d’abric, mantes, gorres, bufandes, guants o sac de dormir. Qualsevol altre tipus d’aliment o peça de roba que no s’ajusti a aquesta relació no serà vàlid per obtenir dorsal i participar en l’activitat.
Tot el material que es reculli es donarà directament a un estand de la Creu Roja. A més, la recollida de dorsals i les inscripcions presencials es faran el mateix dia de la cursa, de dos quarts de deu a dos quarts d'onze del matí.
