Tercera RFEF
Derrotes dures per a les aspiracions de l'Escala (2-0) i el Peralada (0-2)
Els empordanesos de Tercera RFEF cauen contra el Cornellà i la Grama, que assalta el camp xampanyer amb un jugador menys
Lluc Perich Pérez
Mala jornada per a les aspiracions a la promoció d'ascens dels dos equips empordanesos de Tercera Federació, l'Escala i el Peralada, que han perdut 0-2 i 2-0 contra el Cornellà i la Grama. Ni l'un ni l'altre es desenganxen de la lluita, però l'afrontaran sense embranzida la setmana que ve quan els toqui rebre el San Cristóbal, en el cas dels blaugranes, i visitar l'Europa B, en el dels verd-i-blancs. Tots dos equips queden amb 38 punts, a tres dels 41 amb què L'Hospitalet marca la cinquena plaça que tenen entre cella i cella.
L’Escala visitava el Cornellà buscant una victòria que l’enganxés a la zona de promoció, però Guzmán va frenar les seves ambicions rematant tot sol dins l’àrea per a fer el primer abans dels deu minuts. Una gran acció de Leo Dos Reis sentenciaria el matx abans del descans.
El Peralada va caure davant la Grama, que s’havia avançat amb una volea d’Alonso dins l’àrea amb els xampanyers encara freds i va fer el segon, ja competint amb un home menys per la segona groga a Escarrabill, mitjançant Padillo en un contraatac.
