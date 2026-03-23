Ciclisme
Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
La sortida neutralitzada serà a les 12.55 hores des de la pujada del Castell de la capital altempordanesa, i l'arribada a la capital del Pla de l'Estany està prevista cap a les 16.48 hores
L'Alt Empordà i el ciclisme ja formen un binomi indissoluble. Va quedar palès ara fa un any, amb el pas d'una etapa de la Volta 2025 per la comarca, amb arribada a Figueres. Es va fer evident ara fa set mesos, amb una contrarellotge de la Vuelta en terres altempordaneses. I aquest dimarts, 24 de març, es demostrarà de nou amb la sortida de la segona etapa de la Volta 2026 des de la pujada del Castell.
Aquest serà el tret de sortida d'un recorregut que passarà també per municipis com la Jonquera, Peralada i Castelló d'Empúries, entre d'altres, abans d'entrar a la Garrotxa i acabar al Pla de l'Estany. La meta serà a Banyoles.
Tal com ja es va acordar el 2024, el recorregut d'enguany seguirà un sentit invers al de l'edició anterior. Si bé el trajecte serà diferent, els punts d'inici i final seran els mateixos, però intercanviats. La ciutat de sortida de 2025, Banyoles, acollirà enguany la meta, mentre que el punt final de l'anterior Volta, Figueres, serà el lloc des d'on es farà la sortida neutralitzada d'etapa a les 12.55 hores. S'oferirà, així, una experiència cicloturista diferent: mentre que els figuerencs van poder gaudir d'un caòtic esprint final ara fa dotze mesos, aquest cop podran assistir al control de firmes i la presentació dels equips, que es farà des de la Rambla a partir de les 11.45 hores.
EL RECORREGUT DE L'ETAPA
L'etapa Figueres-Banyoles tindrà 167 quilòmetres de distància i serà la tercera més llarga de les set que tindrà la Volta Ciclista a Catalunya. Es tracta d'una etapa majoritàriament plana i amb un sol port, l'Alt del Purgatori, de tercera categoria. Aquest s'ubica en el primer tram del trajecte, a la GIV-5043, prop de Boadella i Biure. Darnius, la Jonquera, Cantallops o Sant Climent Sescebes són alguns dels pobles que vorejaran els ciclistes abans d'arribar l'esprint de Peralada, en el qual es jugaran les primeres bonificacions de temps de l'etapa.
Aquest cop, a diferència de 2025, el recorregut no s'encaminarà cap al Cap de Creus, evitant així que Cadaqués quedi incomunicat durant dues hores, com va passar l'any passat, a causa de la restricció de la GI-614, l'única via d'accés al municipi.
Un cop superat l'esprint intermedi de Peralada s'anirà cap a Castelló d'Empúries i després cap a Fortià, Borrassà, Navata i a creuar el límit amb la Garrotxa.
En aquest tram, el recorregut passarà per Besalú, Argelaguer, Tortellà, Montagut, Castellfollit de la Roca, Begudà, Olot, Santa Pau, Mieres i Sant Miquel de Campmajor, abans d'arribar a Banyoles, on hi haurà la meta al passeig Mossèn Lluís Constans, uns metres abans de la plaça dels Jurats. La previsió és que la prova acabi a cap a les 16.48 hores.
