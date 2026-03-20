El derbi al Camp Nou ja té data i hora

Joan García, en un partit.

Joan García, en un partit. / Jordi Cotrina

L'Espanyol visitarà el nou Camp Nou, ja amb capacitat per a 62.000 persones en poques setmanes. La Lliga ja ha fet oficials els horaris de la jornada 31, a la qual pertany l'últim derbi català de la temporada entre els pericos i el Barça. Els equips de Manolo González i Hansi Flick es donaran cita el pròxim dissabte 11 d'abril a les 18.30 hores de la tarda.

L'últim derbi, a l'RCDE Stadium, va estar marcat pel polèmic retorn de Joan García a la que va ser casa seva durant anys. La tensió dels dies previs gairebé no es va notar al camp, tot i que el Barça va acabar imposant-se per 0-2. Durant gran part del partit, l'Espanyol va competir bé i va generar ocasions, però es va trobar amb un gran rendiment del porter culer Joan García, que va ser decisiu amb diverses aturades per mantenir l'empat inicial.

A la segona meitat, el Barcelona va aconseguir trencar l'equilibri gràcies als canvis: Dani Olmo va obrir el marcador i poc després Robert Lewandowski va sentenciar el derbi. El conjunt blaugrana va mostrar més pegada en els moments clau, cosa que li va permetre endur-se tres punts importants per continuar al capdamunt de LaLiga, mentre que l'Espanyol es va quedar sense premi malgrat el seu esforç.

  1. El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
  2. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  3. El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
  4. Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
  5. El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
  6. L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
  7. Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar
  8. Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”

Què se sap de la mort del Jimmy? Un tràgic accident al caure sol al mar al port Olimpic

Què se sap de la mort del Jimmy? Un tràgic accident al caure sol al mar al port Olimpic

Un jutjat de Barcelona investiga la mort de Jimmy Gracey

Un jutjat de Barcelona investiga la mort de Jimmy Gracey

Perpinyà i el 75% de vots a l'ultradreta de Besiers. Un avís per a l'Empordà i Catalunya?

Perpinyà i el 75% de vots a l'ultradreta de Besiers. Un avís per a l'Empordà i Catalunya?

El castell català que va captivar Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i va ser escenari d'un rodatge de Miguel Bosé

El castell català que va captivar Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i va ser escenari d'un rodatge de Miguel Bosé

Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

Los hospitales de concesión administrativa logran en un estudio resultados comparables o superiores a los de gestión directa

Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros

Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros

El Nou Congrés de Cultura Catalana aposta per "recuperar el projecte dels Països Catalans"

El Nou Congrés de Cultura Catalana aposta per "recuperar el projecte dels Països Catalans"
