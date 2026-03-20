Futbol
El derbi al Camp Nou ja té data i hora
L'Espanyol visitarà el nou Camp Nou, ja amb capacitat per a 62.000 persones en poques setmanes. La Lliga ja ha fet oficials els horaris de la jornada 31, a la qual pertany l'últim derbi català de la temporada entre els pericos i el Barça. Els equips de Manolo González i Hansi Flick es donaran cita el pròxim dissabte 11 d'abril a les 18.30 hores de la tarda.
L'últim derbi, a l'RCDE Stadium, va estar marcat pel polèmic retorn de Joan García a la que va ser casa seva durant anys. La tensió dels dies previs gairebé no es va notar al camp, tot i que el Barça va acabar imposant-se per 0-2. Durant gran part del partit, l'Espanyol va competir bé i va generar ocasions, però es va trobar amb un gran rendiment del porter culer Joan García, que va ser decisiu amb diverses aturades per mantenir l'empat inicial.
A la segona meitat, el Barcelona va aconseguir trencar l'equilibri gràcies als canvis: Dani Olmo va obrir el marcador i poc després Robert Lewandowski va sentenciar el derbi. El conjunt blaugrana va mostrar més pegada en els moments clau, cosa que li va permetre endur-se tres punts importants per continuar al capdamunt de LaLiga, mentre que l'Espanyol es va quedar sense premi malgrat el seu esforç.
