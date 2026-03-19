Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cartell FiresDetenen agent la JonqueraProjecte BTT CadaquésDesallotjaments Acàcies AltemConsell Comarcal
instagramlinkedin

Vela

Roses acull durant dos caps de setmana el Campionat de Catalunya de windsurf

Està organitzat pel GEN i se celebra els dies 21, 22, 28 i 29 de març

Sortida en windsurf per la Badia de Roses. / GEN Roses

Redacció

Roses

La badia de Roses acollirà el Campionat de Catalunya de windsurf. El GEN organitza una competició que es dividirà entre dos caps de setmana: el del 21 i 22 i el del 28 i 29 de març. L’activitat a l’aigua començarà cada jornada al matí -subjecte a les condicions meteorològiques- i es podrà seguir des de diferents punts del passeig marítim de Roses, tot oferint un espectacle visual únic per a veïns i visitants.

La cita proclamarà els campions i campiones de Catalunya de les classes Techno 293, IQ Foil (classe olímpica), Raceboard i Windsurfer. S’espera una alta participació de clubs d’arreu del litoral català.

"Acollir aquesta competició és un orgull i un repte que reafirma el compromís del GEN Roses amb la promoció del windsurf i la qualitat de les nostres instal·lacions", destaquen des de l’organització de l'esdeveniment.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
