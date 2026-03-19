Vela
Roses acull durant dos caps de setmana el Campionat de Catalunya de windsurf
Està organitzat pel GEN i se celebra els dies 21, 22, 28 i 29 de març
La badia de Roses acollirà el Campionat de Catalunya de windsurf. El GEN organitza una competició que es dividirà entre dos caps de setmana: el del 21 i 22 i el del 28 i 29 de març. L’activitat a l’aigua començarà cada jornada al matí -subjecte a les condicions meteorològiques- i es podrà seguir des de diferents punts del passeig marítim de Roses, tot oferint un espectacle visual únic per a veïns i visitants.
La cita proclamarà els campions i campiones de Catalunya de les classes Techno 293, IQ Foil (classe olímpica), Raceboard i Windsurfer. S’espera una alta participació de clubs d’arreu del litoral català.
"Acollir aquesta competició és un orgull i un repte que reafirma el compromís del GEN Roses amb la promoció del windsurf i la qualitat de les nostres instal·lacions", destaquen des de l’organització de l'esdeveniment.
