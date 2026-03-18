Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Calçats RoigPou ViladamatSuada AgullanaHelicòpter ChinookRisc urbanístic Costa BravaMarihuana Navata
instagramlinkedin

Segona Catalana

El Roses torna a perdre un mes i mig després, a Vidreres (3-1)

Venia de guanyar quatre partits i empatar-ne un

L'AE Roses, la jornada anterior. / AE Roses

Roger Illa

Vidreres

L’enorme ratxa de cinc partits sense perdre de l'AE Roses a Segona Catalana va estroncar-se en la visita a l’Sporting Vidrerenca.

Els locals, que gràcies als tres punts empaten a la taula amb els rosincs, van ser superiors i ja van marxar al descans amb un 2 a 0 a favor. Marc Vilà va augmentar la distància en la sortida dels vestidors (49’) i només Hugo Segovia, en el 73’, va poder reduir la distància pel Roses (1-3).

Ara els de Nelson Hinojosa tenen 33 punts i empaten amb quatre equips més en l’anivellada taula de Segona Catalana. Tenen el play-off tres punts per sobre i el descens, cinc punts per sota. Jugaran el pròxim partit a casa (dissabte a les cinc) contra el Bescanó, conjunt que marca la promoció d'ascens.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
