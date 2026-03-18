Primera Catalana
L’Adepaf Txots, a només sis partits de l’ascens
Guanya l'Arbúcies (78-58) i continua líder mentre afronta l'últim tram de temporada
L’Adepaf Txots confirma haver-se recuperat bé de la derrota contra el segon classificat i es dirigeix cap al campionat de Primera Catalana. Aquest diumenge, els figuerencs van complir els pronòstics contra l’Arbúcies en un duel en qual van anar de menys a més.
El marcador final va ser clar, de 78 a 58 a favor dels de Marc Delemus. El duel havia començat anivellat durant el primer quart, però l’Adepaf Txots va agafar el ritme a partir de segon quart i ja no va deixar de separar-se més i més en el marcador. Pere Cristina, autor de 14 punts en només dotze minuts, va ser l’anotador més destacat.
L’Adepaf es manté líder amb una victòria més que un Cabrera que tampoc falla. Queden només sis partits de lliga per jugar-se i si els figuerencs mantenen la primera plaça seran equip de Copa Catalunya.
