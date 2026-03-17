Tenis taula

El Tramuntana torna a tastar la victòria a Superdivisió abans d'un duel decisiu

L'equip escombra el cuer, el Tabor (0-4), i queda a un punt del seu pròxim rival, el Jerez, que marca la permanència

Les palistes del Tramuntana en un partit anterior.

Les palistes del Tramuntana en un partit anterior. / TTT

Roger Illa

Roger Illa

Arafo (Illes Canàries)

Després de moltes setmanes sense fer-ho, el Tennis Taula Tramuntana va tornar a guanyar a Superdivisió. Va fer-ho a pista del cuer, el Tabor canari, amb una alineació formada per Jeanne Robbes, Mireia Peretó i Nikoleta Stefanova. El Tramuntana no va deixar cap opció al conjunt local, que no ha pogut sumar cap punt en tota la temporada, i va vèncer per 0 a 4. Nikoleta Stefanova va sumar el primer i el quart punt.

L’equip continua penúltim, però ara té la permanència a només un punt. La marca el Jerez, l'equip contra qui jugarà la pròxima jornada. El duel, per tant, serà clau per determinar les opcions de salvació del Tramuntana. Queden només cinc jornades de lliga.

