Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Robatoris Roses i FigueresDemografia EscalaEstat ecològic Alt EmpordàLa Volta Alt EmpordàDocents Alt EmpordàL'Escala dels Llibres
instagramlinkedin

Curses

La Suada d'Agullana, una jove cursa de muntanya que aspira a esdevenir un clàssic del Prepirineu

La segona edició de la cursa inaugura, diumenge vinent, el circuit Valls Catalanes Trailrunning Challenge

Té dues versions de 5 i 15 quilòmetres i destina tots els seus beneficis a la Fundació Oncolliga

Una participant de l'edició de 2025 passant pel búnquer. / Suada

Roger Illa

Agullana

Serà tot just la segona edició de la Suada d'Agullana, però la cursa, encara petita, aspira a convertir-se en un clàssic del trailrunning altempordanès i prepirenaic. La prova es disputarà aquest diumenge 22 de març i inclourà dos recorreguts: el clàssic –una marxa de 5 quilòmetres hereva de l'anterior Cursa de la Dona del poble– i la Suada, de 15 quilòmetres de distància amb 600 metres de desnivell positiu i un recorregut exigent per als més experts.

L'agullanenca Aline Pagès és una de les nou persones que formen part de l'organització de la cursa. Totes elles formen la delegació d'Oncolliga a Agullana; la cursa destinarà tots els seus beneficis a la fundació gironina, destinada a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. "Encara som nous en això, però esperem que aquest any ens vegin i coneguin més corredors", explica Pagès. La primera edició, la de 2025, no va posar-los les coses fàcils, ja que va fer mal temps durant tota la setmana i el ritme d'inscripcions, és clar, se'n va ressentir. Enguany, els participants poden inscriure's a través d'aquest enllaç.

La sortida de la Suada d'Agullana de 2025. / Suada

"El que fa especial la Suada és el seu patrimoni", diu l'organitzadora, preguntada pels trets diferencials d'aquesta prova. La cursa segueix un recorregut circular amb pas per corriols fins a l'ermita de Santa Eugènia i compta amb un carismàtic pas pel búnquer de Can Palau, un llarg passadís d'uns cent metres. La Suada comparteix espai amb altres proves veïnes com l'Olla de Tapis o la Cursa del Fau.

Són curses més multitudinàries, germanes de la Suada, que a més de disputar-se també per la Serra de l'Albera tenen un altre tret en comú amb la prova d'Agullana. La Suada és una de les últimes incorporacions del Valls Catalanes Trailrunning Challenge, la lliga autoorganitzada de curses que engloba proves de tres comarques de la Catalunya del Sud (Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès) i dues de la del Nord (Vallespir i Alt Vallespir). De fet, la Suada és la cursa que inaugura aquest circuit anual que s'estendrà fins a finals d'any. El fet de pertànyer al Valls Catalanes i reunir alguns dels corredors i les corredores que lluitaran des del primer dia per liderar a la general afegeix valor a la prova. Com a novetat, en aquesta edició la cursa de 5 quilòmetres també puntuarà de cara a la classificació.

Thomas Villard en una baixada de la Taga 2040 de l'any passat. / Taga 2040

Un dels favorits a endur-se la cursa llarga serà precisament un atleta agullanenc, el fill d'Aline Pagès. Thomas Villard, guanyador del Valls Catalanes de 2025, començarà diumenge el camí cap al doblet. Va aixecar el seu primer trofeu del Challenge amb dinou anys i té tota una carrera per davant per repetir èxits. "Comença a casa seu, aviam si pot tenir un bon debut", relata Pagès. El que té assegurat és que coneixerà els corriols de la Suada millor que gairebé tots els seus contrincants.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents