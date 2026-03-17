La ratxa del Base Roses el situa com el millor equip de la segona volta a Tercera Catalana

Gràcies a les sis victòries en els últims set partits ja són cinquens a la classificació

La celebració del Base Roses.

La celebració del Base Roses. / CFBR

Roger Illa

Roger Illa

Roses

Ni l’Empuriabrava-Castelló ni el Bellcaire; el millor equip de Tercera Catalana des que va començar la segona volta està sent el Base Roses. Els d’Ivan Vargas sumen sis victòries en els seus últims set partits, els que ha disputat des que va superar l’equador de la competició. L’única derrota va arribar contra el líder, l’Empuriabrava.

L’última victòria la van aconseguir dissabte contra el Base Vilobí (3-2). Els gols de Sulaiman Agbalou, Iacopo Clinaz i Adam Ouaaliti van capgirar la diana inicial selvatana. Els rosincs venien de guanyar els tres partits anteriors: el derbi contra el Roses B (0-5), l'enfrontament a un rival directe com el Peralada B (0-1) i la Marca de l’Ham (2-1).

La ratxa del Base és especialment cridanera si es té en compte que a la primera volta va arribar a tenir una sola victòria en vuit partits i ocupar les posicions de descens. Ara, ja recuperats del tot, ja són cinquens, prop del play-off. Empaten a 36 punts amb el Peralada B, que va guanyar el Llançà, i estan a dos punts de l'Escala B, que va complir les expectatives contra el Monells.

