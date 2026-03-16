Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Robatoris Roses i FigueresDemografia EscalaEstat ecològic Alt EmpordàLa Volta Alt EmpordàDocents Alt EmpordàL'Escala dels Llibres
instagramlinkedin

Tercera RFEF

El Peralada i el Tona s'encallen i firmen un ensopit empat a zero

En un partit marcat per la prudència defensiva, altempordanesos i osonencs no trenquen el marcador inicial

L'onze del Peralada a Tona.

L'onze del Peralada a Tona. / CF Peralada

Roger Illa

Roger Illa

Tona

El Peralada i el Tona van firmar, diumenge al migdia, un ensopit zero a zero que manté les coses tal com estaven. Els dos equips, que tenen registres molt similars i arribaven separats per un sol punt, van fer el mateix partit que en l'anada i cap dels dos va ser capaç de trencar el resultat inicial. L'empat a zero calca el marcador de la primera volta i manté el Peralada a tocar del play-off, però li impedeix un cop més ocupar les places de promoció.

El partit va tenir poca història. El Tona arribava en molt bona forma -havia guanyat, en mitja setmana, el Vic en el derbi osonenc i l'Hospitalet, per golejada. El pla d'Àlex Marsal va centrar-se a mantenir l'ordre defensiu i contenir els homes més inspirats dels locals. En tota la primera meitat no va haver-hi pràcticament ni una arribada i, en la segona, si fa no fa el mateix. Tots dos equips van donar per bo el punt. Ara, es confirma l'empat en l'average directe entre tots dos equips. Si tot segueix com ara i els dos conjunts arriben a final de temporada igualats, és possible que sigui l'average general el que decideixi l'ordre a la taula. Per ara, el Peralada encara manté un punt d'avantatge sobre els de Raúl Paje.

Notícies relacionades i més

Els xampanyers tenen el play-off marcat per l'Hospitalet dos punts per sobre. Tornen a jugar a casa diumenge vinent (16:30 hores) contra la Grama, que està sis punts per sota.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents