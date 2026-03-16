Tercera RFEF
El Peralada i el Tona s'encallen i firmen un ensopit empat a zero
En un partit marcat per la prudència defensiva, altempordanesos i osonencs no trenquen el marcador inicial
El Peralada i el Tona van firmar, diumenge al migdia, un ensopit zero a zero que manté les coses tal com estaven. Els dos equips, que tenen registres molt similars i arribaven separats per un sol punt, van fer el mateix partit que en l'anada i cap dels dos va ser capaç de trencar el resultat inicial. L'empat a zero calca el marcador de la primera volta i manté el Peralada a tocar del play-off, però li impedeix un cop més ocupar les places de promoció.
El partit va tenir poca història. El Tona arribava en molt bona forma -havia guanyat, en mitja setmana, el Vic en el derbi osonenc i l'Hospitalet, per golejada. El pla d'Àlex Marsal va centrar-se a mantenir l'ordre defensiu i contenir els homes més inspirats dels locals. En tota la primera meitat no va haver-hi pràcticament ni una arribada i, en la segona, si fa no fa el mateix. Tots dos equips van donar per bo el punt. Ara, es confirma l'empat en l'average directe entre tots dos equips. Si tot segueix com ara i els dos conjunts arriben a final de temporada igualats, és possible que sigui l'average general el que decideixi l'ordre a la taula. Per ara, el Peralada encara manté un punt d'avantatge sobre els de Raúl Paje.
Els xampanyers tenen el play-off marcat per l'Hospitalet dos punts per sobre. Tornen a jugar a casa diumenge vinent (16:30 hores) contra la Grama, que està sis punts per sota.
Subscriu-te per seguir llegint
