🔴 Tots els dilluns a les 20:00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x17: debat sobre la jornada 28 i nova ‘Unpopular Opinion’
Moeve Fútbol Zone torna avui, 16 de març, amb un nou programa centrat en l’anàlisi de la jornada a LaLiga EA Sports, Liga F Moeve i Liga Hypermotion, amb debat sobre la jornada 28 del campionat i una nova entrega de la secció “Unpopular Opinion”, que torna per sacsejar la tertúlia amb opinions poc convencionals sobre l’actualitat futbolística
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que posa sobre la taula les claus del moment futbolístic abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, encarregat d’analitzar com queda la classificació, els resultats del cap de setmana i el calendari de les principals competicions.
Debat sobre la jornada i retorn d’“Unpopular Opinion”
El bloc central del programa és la tertúlia, amb la participació dels periodistes Alfredo Martínez i Raúl Fuentes, que analitzen a fons el que ha deixat la jornada 28 de LaLiga EA Sports.
A més, el programa recupera la secció “Unpopular Opinion”, en la qual els tertulians comparteixen una opinió impopular sobre l’actualitat futbolística. Un espai que busca aportar ritme al debat i oferir punts de vista diferents sobre els temes que marquen la conversa en el futbol.
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
L’actualitat dels equips, des de dins
El programa torna a comptar amb l’espai “La firma Prensa Ibérica”, en què periodistes de diferents capçaleres del grup aporten la seva visió sobre l’actualitat dels equips que segueixen en el seu dia a dia.
En aquesta ocasió participa Juan Carlos Álvarez, de Faro de Vigo, que analitza la situació del Celta de Vigo i el partit del cap de setmana contra el Betis. També intervé Joaquín Alonso, de La Nueva España, que examina l’enfrontament clau de l’equip contra el Valencia, mentre que Manuel García, de La Opinión de Málaga, ofereix la seva visió sobre el partit entre el Málaga i el Huesca.
Liga Hypermotion, Liga F i LaLiga Genuine Moeve
El programa també dedica espai a la Liga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que repassa l’actualitat de la categoria i presenta la ja habitual secció del semàfor.
En clau femenina, Maria Tikas analitza la jornada disputada a La Liga F Moeve i destaca els tres millors gols del cap de setmana.
L’espai “Futbol per a tothom” torna a posar el focus en LaLiga Genuine Moeve. En aquesta ocasió, Blanca Sánchez presenta la primera història d’aquesta nova entrega, amb l’afició de la Real Sociedad com a protagonista.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament del programa, Joaco Soneira repassa el més viral del cap de setmana: imatges destacades de la jornada, el vídeo a peu de carrer i les respostes més cridaneres dels aficionats a la pregunta llançada des del compte de SPORT a la xarxa social X.
Un programa que combina anàlisi, debat i actualitat per repassar tot el que deixa el cap de setmana futbolístic.
