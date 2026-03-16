Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Robatoris Roses i FigueresDemografia EscalaEstat ecològic Alt EmpordàLa Volta Alt EmpordàDocents Alt EmpordàL'Escala dels Llibres
instagramlinkedin

Segona Catalana

Determinant victòria d'un Roses que es nega a rendir-se i s'apropa més que mai a la salvació

L'equip verd guanya el Torroella, l'equip que marca la permanència, i li remunta l'average directe

Ara, sortir de la zona vermella queda a només dues victòries

El Roses celebra la victòria a Torroella.

El Roses celebra la victòria a Torroella. / Cedida

Roger Illa

Roger Illa

Torroella de Montgrí

El Club Bàsquet Roses va aconseguir una determinant victòria en un duel directe a Torroella (64-72). Els de Jordi Chacel han ocupat les posicions més baixes de la taula durant tot el curs, però es neguen a treure la bandera blanca en la guerra per la permanència. Sortir de la zona vermella, que semblava una proesa fa pocs dies, està ara mateix en mans dels rosincs.

El Roses s'enfrontava al conjunt que marca la salvació. El Torroella arribava amb sis victòries, tres més que els de l'Alt Empordà, i amb un average directe favorable gràcies al partit guanyat per cinc punts de la primera volta. Era pràcticament un duel de vida o mort pel Roses, que si perdia quedava ja a la insalvable distància de cinc victòries de la permanència. Els de Jordi Chacel, però, van saber aguantar la pressió i van sobreviure. Tot i estar per sota durant el segon quart, van anar millorant i van acabar imposant-se per una diferència de vuit punts.

En l'últim minut guanyaven de quatre, però van sumar quatre punts més abans de la botzina final. I això és transcendental: gràcies a aquestes dues cistelles, el Roses passa a tenir l'average directe favorable, fet que el col·locaria per sobre el Torroella en cas d'empat a la classificació. La possibilitat que això es doni és real: els altempordanesos tenen dues victòries menys que els de Torroella, però també han disputat dos partits menys.

El cap de setmana vinent (dissabte a dos quarts de set, a Roses) els verds tenen una oportunitat d'or per fer un gran pas endavant per salvar-se. Reben el Bàsquet Vilafant en un derbi comarcal que es preveu agònic. El Vilafant té les mateixes victòries a la taula que el Roses i està esgotant també les seves opcions de mantenir la categoria. El panorama és fàcil d'explicar: el xoc deixarà un equip que s'enganxarà de ple a la cursa per la permanència i un altre que perdrà moltes de les seves possibilitats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
