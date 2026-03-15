Ciclisme
L'Alt Empordà i la Volta a Catalunya es retroben per tancar un any de protagonisme ciclista a la comarca
La segona etapa de la competició es disputarà el dimarts 24 de març, sortirà des de Figueres i passarà per pobles com la Jonquera, Peralada i Castelló d'Empúries, entre d'altres
Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel seran dos dels grans atractius de la cita
La tercera ronda de la gira ciclista de Figueres i l'Alt Empordà arriba el pròxim dimarts 24 de març. Un any després de la tornada de la Volta a Catalunya a la comarca, i set mesos més tard de la sonada contrarellotge de la Vuelta, la cita catalana torna a trepitjar la capital de l'Alt Empordà. En aquest cas ho farà amb la sortida d'una etapa, la segona de la Volta, des de la pujada del Castell.
Tal com ja es va acordar el 2024, el recorregut d'enguany seguirà un sentit invers al de l'edició anterior. Si bé el trajecte serà diferent, els punts d'inici i final seran els mateixos, però intercanviats. La ciutat de sortida de 2025, Banyoles, acollirà enguany la meta, mentre que el punt final de l'anterior Volta, Figueres, serà el lloc des d'on es farà la sortida neutralitzada d'etapa (12.55 hores). S'oferirà, així, una experiència cicloturista diferent: mentre que els figuerencs van poder gaudir d'un caòtic esprint final ara fa dotze mesos, aquest cop podran assistir al control de firmes i la presentació dels equips, que es farà des de la Rambla a partir de les 11.45 hores.
Un port i un esprint en territori altempordanès
L'etapa Figueres-Banyoles tindrà 167 quilòmetres de distància i serà la tercera més llarga de les set que tindrà la Volta Ciclista a Catalunya. Es tracta d'una etapa majoritàriament plana i amb un sol port, l'Alt del Purgatori, de tercera categoria. Aquest s'ubica en el primer tram del trajecte, a la GIV-5043, prop de Boadella i Biure. Darnius, la Jonquera, Cantallops o Sant Climent Sescebes són alguns dels pobles que vorejaran els ciclistes abans d'arribar l'esprint de Peralada, en el qual es jugaran les primeres bonificacions de temps de l'etapa.
Aquest cop, i a diferència de 2025, el recorregut no s'encaminarà cap al Cap de Creus. Un cop superat l'esprint intermedi de Peralada s'anirà cap a Castelló d'Empúries i després cap a Fortià, Borrassà, Navata i a creuar el límit amb la Garrotxa, representada a la competició per Besalú i Olot. Creuat el territori volcànic, ja només faltarà dirigir-se cap a un final d'etapa que s'espera que es decideixi a l'esprint a Banyoles.
La cita pendent de Jonas Vingegaard
A l'espera que alguns equips puguin canviar els seus plans -el calendari, atapeït de proves com la Tirrena-Adriàtica o la París-Niça, podria deixar conseqüències físiques- ja es coneix la gran majoria de ciclistes que disputaran la Volta. Es tracta d'una llista que contrasta amb la que vam veure el 2025. Per començar, els dos grans protagonistes d'aquella edició, el guanyador Primož Roglič i el seu perseguidor Juan Ayuso, no seran a la cita. Sí que hi assistirà qui serà el gran favorit per guanyar la competició, Jonas Vingegaard. El danès del Team Visma és tot un doble campió del Tour de França i un dels escaladors més potents dels últims anys.
Vingegaard ja coneix Figueres. En la contrarellotge de la Vuelta a Espanya, l'agost de 2025, el danès va prendre el mallot vermell que l'acreditava com a líder en el podi situat al Parc de les Aigües. Acabava de ser segon en la crono per equips. Tot i això, el líder de Visma té un compte pendent amb l'Alt Empordà, ja que va perdre's a última hora la Volta a Catalunya passada per culpa d'una caiguda en la París-Niça.
Jonas Vingegaard no serà l'única estrella del programa de la Volta a Catalunya. També correran la prova ciclistes com un Remco Evenepoel (Red Bull-BORA) que no passa pel seu millor moment, João Almeida com a líder del potent UAE Team Emirates, Felix Gall (Decathlon), Oscar Onley i Egan Bernal (INEOS), Richard Carapaz (EF Education) o Enric Mas (Movistar), per citar-ne alguns exemples. S'espera que la cursa es comenci a decidir a partir de la quarta etapa, amb inici a Mataró i meta a Vallter, en la qual els competidors afrontaran un potent mur en el final del recorregut. El que està assegurat és que hi haurà un nou guanyador en el palmarès, ja que no participarà cap ciclista que hagi vençut en alguna edició anterior.
La sortida de la Volta des de Figueres obliga a preparar un dispositiu especial de seguretat i mobilitat per al dimarts 24 de març. El pas de la prova per la ciutat afectarà especialment l'avinguda Salvador Dalí, la pujada del Castell, la Rambla, l'avinguda Marignane i els carrers adjacents a aquests trams. Pots consultar tots els detalls sobre aquestes afectacions prement en aquest enllaç.
