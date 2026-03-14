Primera Catalana
Derrotes doloroses dels dos equips sènior del Figueres
El masculí paga la falta d'encert i perd a casa contra el cuer, el Mollet (0-1), mentre el penúltim, el Vic, remunta contra el femení en els últims minuts (2-1)
Poc es podia esperar, si es mirava la classificació, que el sènior masculí i el femení del Figueres perdrien alhora aquest dissabte a la tarda. Tots dos s'enfrontaven a dos dels equips més mal situats de la seva lliga; al Mollet, en el cas del masculí, i al Vic, en el del femení. La jornada ha acabat duent grans decepcions a totes dues plantilles.
Paguen la falta d'encert
Especialment dolorosa és la derrota per la mínima del masculí, ja que els de Toni Sánchez estan a tocar del descens i podrien tornar diumenge a la zona vermella si els seus perseguidors guanyen. La Unió ha perdut per 0 a 1 contra un fluix Mollet que arribava com a destacat cuer del grup. L'equip visitant n'ha fet prou amb un sol xut a porteria a la primera meitat per endur-se el duel per la mínima.
El Figueres ha tingut l'indiscutible domini del primer temps i només li ha faltat el gol. Pugi, Zou o Ferrón són només tres dels diversos jugadors de l'equip que s'han acostat amb més o menys perill a la porteria contrària, empesos per l'ajuda de la tramuntana a favor. Però cap d'ells ha pogut obrir el marcador i el Mollet, que gairebé no havia estat capaç de superar el mig del camp i semblava totalment bloquejat ofensivament, ha colpejat quan més mal podia fer. A tocar del descans els vallesans han penjat una falta lateral i Álex Caro ha recollit el refús a la frontal per fer una canonada de volea. Un autèntic golàs per decantar la balança del matx.
El gol ha deixat tocada una Unió que ha sortit mig adormida a la segona meitat. A poc a poc l'equip ha pogut tornar a entrar en el partit i el Mollet s'ha vist condemnat a tancar-se al darrere. Alguna cosa, però, havia canviat. El Figueres s'ha mostrat nerviós, impacient, i els atacs han deixat de tenir la fluïdesa dels primers quaranta-cinc minuts. S'ha anat acostant el final sense massa més ocasions del tot clares i en l'afegit, quan l'equip ha fet l'últim esforç per esgarrapar un punt, l'empat ha quedat a tocar. La més clara ha estat la de Ferrón en l'última jugada, en una rematada de cap que ha fregat el pal.
Remuntada d'última hora
La decepció s'ha replicat a Vic, on el sènior femení jugava contra el penúltim de Primera Catalana. I això que les d'Arseni Comas s'han avançat durant els primers minuts del segon temps, gràcies a un gol de Laia Ansón (51'). La diana posava les coses de cara per a la Unió, que ocupa la part mitjana de la taula. El guió, però, s'ha capgirat com un mitjó en el darrer quart d'hora. La vigatana Clàudia Fernàndez ha fet l'empat en el minut 79' i ella mateixa, ja en el temps afegit, ha anotat el gol de la victòria per a les osonenques.
La inesperada derrota representa un cop anímic per a un Figueres incapaç de trobar la regularitat. L'equip és vuitè i, tot i que no patirà per mantenir la categoria, no acaba de trobar la tecla per enllaçar diversos bons resultats seguits.
