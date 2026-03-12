Bàsquet
Pau Sala: "Treballo per tenir més oportunitats com la de dissabte"
El base altempordanès va destacar amb el Bisbal en l’últim partit "amb final cruel" contra el Castelló
"Hem de certificar la permanència el més aviat possible", diu
Tatiana Pérez
"Intento treballar al màxim cada dia per tenir més oportunitats com la de dissabte", diu Pau Sala. El base de Vilabertran, de 21 anys, va tenir una molt bona actuació la passada jornada al Sol Gironès Bisbal Bàsquet, amb 14 punts i 12 de valoració, contra l’Amics Castelló (81-83), un partit que va tenir "un final molt cruel". "Em va anar bé, sobretot, a nivell de dades, però, per mi, el millor va ser poder acumular minuts, ja que durant l’any he sigut una mica irregular. Teníem baixes molt importants al perímetre (Adebayo, Xevi Torrent i Ochu) i crec que vaig poder fer aquest pas endavant", assegura.
Només li va faltar la victòria: "Vam fer un molt bon partit, seguint el pla i arribant a la pròrroga amb opcions. Segurament, al principi hauríem firmat tots jugar així contra el líder, però el final va ser molt cruel". El triomf es va escapar del Pavelló Vell en l’últim segon del temps extra per una autocistella fortuïta d’un rebot que va decidir el marcador.
Sala està completant la seva "primera temporada" a Segona FEB, després d’haver fitxat amb els bisbalencs el passat estiu amb el cartell de ser un jugador jove, talentós, amb ambició i ganes i una breu experiència a l’ACB, on va disputar-hi quatre partits amb el Bàsquet Girona el curs 2023-24 sent el primer de la base del club presidit per Marc Gasol que debutava al primer equip aleshores dirigit per Salva Camps. "Quan va sortir l’opció del Bisbal, vaig tenir-ho clar. L’Eric (Surís) és un molt bon entrenador, que ha estat a dins del bàsquet professional i es nota. Té experiència", apunta el de Vilabertran. Entrenar i jugar al Pavelló Vell li ha permès "tornar a casa, que sempre és bo" No obstant això, valora "molt positivament les estades a Oviedo i Jaén", amb els dos a Tercera FEB.
"Un cop vaig tastar l’ACB i la vaig viure des de dins, me’n vaig adonar de com de difícil és no només arribar-hi sinó mantenir-s’hi. És veritat que un cop surts, a fora fa fred, però em va servir per donar-li encara més valor al meu debut perquè hi ha un munt de jugadors que volen el mateix que jo", comenta. En aquest sentit, "es tracta d’aprofitar les oportunitats que vagi tenint. Al Bàsquet Girona vaig aprendre el màxim possible, ja no només als partits, sinó en el dia a dia. Vaig ser un privilegiat de treballar en un club professional, i ara al Bisbal també".
Objectiu: la permanència
Pau Sala treballa "per tenir més oportunitats" i, qui sap, si en un futur poder tornar i consolidar-se a l’ACB. El seu principal objectiu, però, "és acabar la temporada al Bisbal havent certificat la permanència el més aviat possible". "Vull seguir creixent. Tinc 21 anys, soc molt jove. Espero tenir recorregut, però fent les coses bé. Al Bisbal, estem molt ben encaminats. Hem tingut una ratxa molt bona que ens ha donat molt d’aire fins al punt de poder mirar més cap amunt que cap avall, però la part de baix encara no està decidida. Un cop certifiquem la permanència, doncs llavors ja mirarem cap amunt", afegeix.
