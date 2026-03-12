Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Antoni Escudero, nou vicepresident de la Federació Catalana de Futbol

L'assemblea ratifica el nomenament de l'empresari jonquerenc i de Miquel Barcons com a nou delegat territorial a Girona

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, en la celebració del Dia Mundial del Turisme

El president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques gironines, Antonio Escudero, en la celebració del Dia Mundial del Turisme / ACN

Marc Brugués

Girona

L’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de Futbol ha ratificat aquesta tarda, per unanimitat, els nomenaments d’Antoni Escudero i Miquel Barcons. Els càrrecs han estat aprovats per noranta vots a favor i dotze en contra. L'empresari jonquerenc, vicepresident de l'àrea social de la junta de Joan Laporta al Barça i expresident del Girona, s'integra a la Federació com a vicepresident. Per la seva banda, Barcons entra com a directiu de la Federació i, a més a més, es queda definitivament com a delegat federatiu a les comarques gironines, càrrec que ocupava provisionalment arran de la destitució de Jordi Bonet.

