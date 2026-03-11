Tercera Catalana
El Peralada B converteix en or l’empat del líder Empuriabrava-Castelló
Un doblet en l'afegit de Pol Compte esgarrapa un punt pels de l'Aeròdrom contra el Roses City
El Bellcaire cau a casa contra el filial xampanyer i queda ja cinc punts per sota el primer classificat
El líder de Tercera Catalana, l’Empuriabrava-Castelló, no va poder passar de l’empat en la visita al Roses City. El 2 a 2, això sí, va ser èpic per als d’Albert Albert, que perdien de dos gols en el final del temps reglamentari i van acabar igualant gràcies a dues dianes en l’afegit de Pol Compte.
Tractant-se del primer el classificat el punt hauria estat negatiu en condicions normals, però l’Empuriabrava va aprofitar-se de l’enorme favor que li va fer el Peralada B. El filial xampanyer va guanyar a casa del segon, el Bellcaire, per 0 a 2. És el primer visitant que marxa amb els tres punts d'aquest camp en el que va de temporada.
Gràcies a aquesta ensopegada, l’Empuriabrava-Castelló augmenta lleugerament el seu coixí en el lideratge fins als cinc punts. L’equip de l’Aeròdrom també té l’average directe guanyat contra el Bellcaire. Els dos primers classificats han disputat dos terços exactes de la competició i tindran el seu pròxim enfrontament contra el Portbou, en el cas de l'Empuriabrava, i contra la Marca de l'Ham, en el del Bellcaire. A més, la setmana vinent tindran un partit intersetmanal ajornat que els posarà al dia.
