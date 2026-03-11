Futbol
L'escalenc Valery, evacuat en ambulància, estarà almenys dos mesos lesionat
El català es disloca l'espatlla l'entrenament de dimarts del Saragossa
Jorge Oto / Santiago Valero
Valery Fernández va donar un ensurt al final de l'entrenament d'aquest dimarts del Reial Saragossa. Al futbolista de l'Escala se li va sortir l'espatlla en la part final de la sessió i va ser necessari fins i tot que acudís una ambulància fins a la Ciutat Esportiva del conjunt aragonès per evacuar-lo a un centre hospitalari, on li va ser col·locada l'espatlla.
La presència del vehicle sanitari, que va arribar a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva amb l'entrenament ja finalitzat, va ser requerida pels serveis mèdics del club davant la indisposició de l'atacant com a conseqüència del dolor. Ja estabilitzat i evacuat a l'hospital, l'ex del Girona va ser donat d'alta, es troba al seu domicili i romandrà com a mínim dos mesos allunyat dels terrenys de joc.
En principi, aquest tipus de lesions requereixen nombroses setmanes de repòs esportiu abans d'escometre els exercicis de fisioteràpia pertinents per a la recuperació i rehabilitació. Això, sempre que no sigui necessari intervenir quirúrgicament. En aquest cas, el termini de recuperació augmenta notablement.
Unes últimes setmanes difícils
No està sent una temporada fàcil per Valery, que ha desaparegut de les convocatòries en els dos últims partits. Sembla l'escalenc un dels assenyalats pel nefast partit jugat pel Saragossa a Andorra, on l'atacant va formar part de l'onze inicial al costat de Paul Akouokou, que, com ell, tampoc ha tornat a jugar des de llavors.
Abans, Valery havia estat clau en el ressorgir amb Sellés, que després d'iniciar la seva marxa a la banqueta amb tres derrotes consecutives, va aconseguir enllaçar tantes victòries en les jornades següents en les quals el gironí va ser determinant amb un rendiment notable que convidava a pensar que el jugador s'acostava a la seva millor versió, aquesta que el va portar a ser el fitxatge estrella del passat estiu.
El Saragossa és el penúltim classificat de Segona Divisió amb 27 punts, a sis de la salvació que marca en l'actualitat el Valladolid.
